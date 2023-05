Remy Ramjiawan

Woensdag 17 mei 2023

Voorlopig gaat Max Verstappen er nog vanuit dat er geracet gaat worden in Imola, maar de regerend kampioen hoopt wel dat iedereen in het gebied in orde is. De zesde ronde van het wereldkampioenschap staat dit weekend op het programma en de Limburger blikt alvast vooruit op het spektakel.

Of het raceweekend überhaupt zal gaan plaatsvinden, daar is de organisatie, samen met de teams en de FOM op dit moment over aan het vergaderen. Het extreme noodweer in Noord-Italië heeft het evenement namelijk op losse schroeven gezet en vicepremier Matteo Salvini heeft al opgeroepen om prioriteit te geven aan de hulpverlening, in plaats van het organiseren van een Grand Prix-weekend. Verstappen blikt voorafgaand aan het raceweekend - dat voorlopig nog groen licht heeft - vooruit op de zesde ronde van het kampioenschap.

'Situatie wordt nauw in de gaten gehouden'

Vooralsnog is de race nog niet afgeblazen en dus maakt de 25-jarige Verstappen zich op voor de eerste race van de triple header. Na de race in Imola staat Monaco op de planning en na de race door de straten van Monte Carlo, gaat het Formule 1-circus door naar Spanje. "Ik kijk ernaar uit om weer op Europees grondgebied te racen, het is al een tijdje geleden", zo citeert Motorsport.com. Ook Verstappen heeft meegekregen wat er zich op dit moment allemaal afspeelt in Emilia-Romagna. "Imola is een geweldig circuit en geniet er altijd van om hier te rijden. Het weer is natuurlijk heel slecht geweest hier en ik weet dat dit nauw in de gaten gehouden wordt. Ik hoop dat iedereen in orde is", zo vertelt hij.

Start van het Europese seizoen

De races in Europa zorgen ervoor dat de coureurs, ondanks de triple header, iets vaker thuis kunnen zijn en daar geniet de Nederlander dan ook van. "Het is natuurlijk de start van een triple-header. Gelukkig zijn deze races in Europa zodat we nog wat tijd thuis kunnen doorbrengen tussen de races door. Dat helpt met herstel en training. Het team in Milton Keynes en langs de baan hebben heel hard gewerkt en dat werpt zijn vruchten af met de prestaties op het circuit. Laten we zien wat we dit weekend kunnen doen", zo legt hij uit.