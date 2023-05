Dit kost het nieuwe supercar-speeltje van Lando Norris

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 16 mei 2023 19:45

Als je Formule 1-coureur van beroep bent, dan kun je in het dagelijks leven natuurlijk niet met een doorsnee sedan voor de dag komen. Lando Norris heeft dat als geen ander begrepen.

Norris heeft het voordeel dat hij in dienst is van McLaren en dus nooit om een supercar verlegen hoeft te zitten. Hij bestelde een McLaren 765LT Spider voor eigen gebruik, maar vond de standaard uitvoering stiekem niet bijzonder genoeg. Hij begon anderhalf jaar geleden met het ontwerpen van zijn 765LT en liet in Woking het nodige aanpassen, voordat hij deze week in de fabriek was om de sleutels in ontvangst te nemen.

Lando Norris 1 of 1

De 765LT, waarvan er overigens slechts 765 gemaakt worden, is omgedoopt tot MSO Lando Norris 1 of 1. Veel unieker kan dus niet. Hij is uitgevoerd in de kleur Gloss Blue en voorzien van contrasterende koolstofvezel elementen. Achter de zwarte velgen zie je de remklauwen, waarvoor de kleur ‘Lando Yellow’ gebruikt is. Diezelfde kleur wordt gebruikt in zijn racenummer en zie je ook in de vier strepen op de McLaren.

We zullen je niet vermoeien met de andere aanpassingen die Norris verder liet doen aan zijn nieuwe speeltje. Daarvoor is de lijst met aanpassingen simpelweg te lang. De hamvraag is immers: wat kost dat allemaal? Bij de Nederlandse dealer zul je minimaal 441.000 euro moeten aftikken om je de eigenaar van een 765LT Spider te mogen noemen, exclusief de aanpassingen die Norris aan zijn bolide liet doen. Voor dat bedrag knal je wel van 0 naar 200 km/u in slechts zeven seconden, dus dan weet je meteen een heel klein beetje hoe Norris zich op zijn werk voelt.