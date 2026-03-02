De recente onrust in het Midden-Oosten heeft een directe impact op de Formule 1-wereld. Terwijl de teams zich voorbereiden op de seizoensopener in Melbourne, zorgt de geopolitieke situatie voor de nodige logistieke hoofdbrekens en onzekerheid. Volgens Craig Slater van Sky Sports zet dit alles de sport in een ander daglicht.

De spanningen in de regio hebben geleid tot de annulering van een belangrijke Pirelli-bandentest in Bahrein. Hierdoor zit een aanzienlijke groep medewerkers van Mercedes, McLaren en Pirelli momenteel vast in Manama. De test, die gepland stond voor eind februari en begin maart, kon vanwege veiligheidsrisico's na raketaanvallen in de nabijheid niet doorgaan. Er wordt momenteel met man en macht gewerkt aan een oplossing voor de ongeveer 120 gestrande personeelsleden, waaronder testcoureurs Nyck de Vries en Frederik Vesti.

Gestrande medewerkers

De situatie in Bahrein is complex door het gesloten luchtruim in diverse Golfstaten. Slater benadrukt dat het personeel weliswaar veilig is, maar dat hun terugkeer of doorreis naar Australië moeizaam verloopt. "Sommige Formule 1-personeelsleden zijn er weliswaar niet direct bij betrokken geraakt, maar ze zitten op dit moment wel min of meer vast in Bahrein", legt hij uit. "Ze werken nog steeds aan een exit-strategie om die mensen daar weg te krijgen", zo vult hij aan.

Logistieke chaos richting Australië

Niet alleen het personeel in Bahrein ondervindt hinder; de hele Formule 1-paddock moet alternatieve routes zoeken naar Melbourne. Door de sluiting van het luchtruim boven landen als Israël, Iran en delen van de Verenigde Arabische Emiraten zijn grote hubs als Dubai en Doha onbruikbaar geworden voor veel reizigers. "Ik behoor tot de mensen die vluchten moesten omboeken die door het Midden-Oosten zouden gaan, om een andere route te vinden voor de reis naar Melbourne", vertelt Slater over zijn eigen ervaringen. Ondanks deze chaos lijkt de Grand Prix van Australië, die aanstaande zondag op het programma staat, niet in gevaar te komen. De vracht en de auto's zijn al veilig gearriveerd op het Albert Park Circuit. "Het gaat de eerste race van het seizoen niet in gevaar brengen", stelt Slater gerust. De teams hoeven zich bovendien geen zorgen te maken over het budgetplafond, aangezien de extra reiskosten door deze onvoorziene omstandigheden buiten de limiet vallen.

Blik op de komende races

Hoewel de focus nu op Melbourne ligt, wordt er met een schuin oog gekeken naar de races in Bahrein en Saoedi-Arabië die voor april op de kalender staan. De Formule 1-organisatie houdt de situatie nauwlettend in de gaten, maar weigert vooralsnog overhaaste beslissingen te nemen. "Ik heb de Formule 1 hierover gesproken en ze zeggen dat ze de situatie monitoren, maar ze zullen geen overhaaste beslissingen nemen. Ze wijzen erop dat er nog vier of vijf weken te gaan zijn tot die evenementen plaatsvinden", aldus de verslaggever. Met nog enkele weken te gaan tot de geplande evenementen in het Midden-Oosten, hoopt de sport op een de-escalatie van het conflict. Mocht de situatie echter niet verbeteren, dan beschikt de organisatie over noodscenario's. Voorlopig blijft het officiële standpunt dat de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië gewoon doorgaan, terwijl de teams zich opmaken voor een onstuimig weekend in Australië.

