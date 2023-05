Brian Van Hinthum

Dinsdag 16 mei 2023 15:54

Logan Sargeant heeft voorlopig geen al te beste start in de Formule 1 achter de rug en volgens geruchten zou Toto Wolff inmiddels al de wens hebben om de Amerikaan te laten vervangen door Mick Schumacher, de jonge Duitser waar Wolff wél fan van is. James Vowles, teambaas bij Williams, lijkt daar echter weinig voor te voelen.

Volgens recente berichtgeving uit Duitsland zou Wolff inmiddels al het plan hebben om Schumacher terug aan een Formule 1-zitje te helpen. De Oostenrijker pikte de zoon van Michael Schumacher op nadat Haas afscheid nam wegens de teleurstellende resultaten. Wolff is wél gecharmeerd van de Duitse coureur en zou het plan hebben om hem volgend jaar in de Williams te posteren in plaats van de voorlopig tegenvallende Sargeant. Daarbij hoopt hij gebruik te maken van zijn goede banden met voormalig rechterhand Vowles.

Vowles lijkt echter voorlopig niet van plan om zijn coureur zomaar aan de kant te schuiven. De voormalig Mercedes-medewerker ziet potentie in de Amerikaan. "Logan is hier omdat hij snel is, en hij is snel. Maar hij moet alles onder controle krijgen en clean rijden. In beide kwalificaties in Baku bereikte hij Q2. Dat is constantheid, dat is wat je nodig hebt. Ik heb hem al uitgelegd dat hij snel genoeg is. Hij moet Q2 gebruiken om zijn ervaring te verdubbelen", vertelt de Williams-baas tegenover Motorsport.com.

De Brit verwacht dan ook dat het gestaag beter zal gaan met de Amerikaanse jongeling. "Dat is ook wat je de komende tijd zult zien, dat hij steeds wat beter wordt. Ik verwacht niet dat hij het tempo van Alex haalt. Hij heeft daarnaast een reeks circuits gehad waar hij nog nooit geweest is. Maar zelfs zo teleurgesteld als hij [in Miami] was, zat er slechts drie tienden tussen hem en Alex. Het was dan toevallig een verschil van zeven posities. Maar drie tienden, zo dichtbij komt het nu", besluit hij.