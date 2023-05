Brian Van Hinthum

Dinsdag 16 mei 2023 15:24

De Hungaroring is natuurlijk al jarenlang dé vaste thuisbasis voor de Grand Prix van Hongarije, maar daar kan in de toekomst wellicht verandering in gaan komen. Balaton Park Circuit, een geheel nieuw circuit ter waarde van 200 miljoen euro nabij Boedapest heeft namelijk officieel zijn deuren geopend.

De Grand Prix van Hongarije wordt sinds 1986 gereden op de befaamde Hungaroring en sindsdien wordt de Hongaarse Grand Prix standaard op het vlakbij Boedapest gelegen circuit gereden. In 1988 en 2002 werd het 4,381 kilometer lange circuit op de schop genomen en ook in de nabije toekomst staan er een aantal veranderingen op de planning rondom de baan waar Max Verstappen afgelopen jaar de winst pakte. De Hungaroring is in ieder geval tot en met 2027 verzekerd van een plekje op de kalender.

Artikel gaat verder onder video

Hungaroring-concurrentie?

Wat er daarna gaat gebeuren, is nog niet bekend. Men gaat er echter mogelijk wel concurrentie bij krijgen van het Balaton Park Circuit, dat nu officieel zijn deuren geopend heeft. Na jaren van bouwen is het circuit ter waarde van 200 miljoen euro eindelijk af. Hoewel het in eerste instantie niet de bedoeling was, is het 4,115 kilometer lange circuit gebouwd volgens de FIA rang één specificatie, wat betekent dat het circuit in aanmerking komt om in de toekomst Formule 1-races te organiseren.

Spannende mix

Het circuit, gelegen vlakbij Lake Balaton op zo'n honderd kilometer ten zuidwesten van Boedapest, bevat zestien bochten tegen de klok in en bevat tienduizend stoeltjes, met de mogelijkheid om verder uit te breiden naar 120.000 bezoekers. "Ik was onder de indruk van het karakter van het circuit", zegt Giancarlo Fisichella, de coureur die als één van de eersten vast het circuit mocht uittesten, tegenover RaceFans. "Het circuit heeft het allemaal. Een spannende mix van hogesnelheidsbochten, uitdagende hairpins en coole chinaces."