Jan Bolscher

Dinsdag 16 mei 2023 09:58

Fernando Alonso noemt drie circuits waarop hij dit Formule 1-seizoen denkt een race te kunnen winnen, al benadrukt de tweevoudig wereldkampioen dat Red Bull Racing momenteel op alle vlakken het te kloppen team is.

Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez heeft met de RB19 een wagen op de baan gezet waar de concurrentie vooralsnog niet aan weet te tippen, maar ondanks het grote machtsvertoon in de eerste vijf races is de Oostenrijkse formatie gek genoeg niet de grote verrassing van het seizoen. Die eretitel is op naam van Aston Martin gekomen. De formatie van Lawrence Stroll heeft gedurende de wintermaanden een gigantische stap gezet en gaat op consistente basis het gevecht met Mercedes en Ferrari aan om podiumplaatsen.

Artikel gaat verder onder video

Grote stap Aston Martin

Alonso kwam in de eerste vijf races van het seizoen vier keer als derde over de streep, waarmee hij momenteel op de derde plaats staat in het coureurskampioenschap achter het Red Bull-duo. Aston Martin staat momenteel met 102 punten op de tweede stek in het constructeurskampioenschap, waar het afgelopen jaar aan het eind van het seizoen op de zevende plaats eindigde met 55 punten. Het gat met Red Bull Racing is echter groot, waardoor het voor de Britse renstal vooral zaak is te proberen die tweede stek vast te houden, in plaats van jacht te maken op het kampioenschap.

Alonso ruikt de overwinning

Toch denkt Alonso dat hij dit seizoen races kan winnen: "Ik denk het wel, ja", klinkt het in gesprek met Sky Sports. Op de vraag waar dit dan moet gaan gebeuren, antwoordt hij: "Ik weet het niet. We lijken auto een auto te hebben die misschien niet de snelste is op het rechte stuk. Dat moeten we verbeteren, maar we zijn erg goed in de bochten. Dus ik zou zeggen de langzaamste circuits op de kalender. Laten we zeggen: Monaco, Boedapest en Singapore. Dat soort circuits, ik denk dat daar onze hoop ligt op dit moment."