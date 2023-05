Remy Ramjiawan

Zondag 14 mei 2023

Red Bull Racing zal vanaf de start van het nieuwe motorreglement in 2026 Ford aan boord hebben. De elektrische componenten van de power unit worden steeds belangrijker en juist daar heeft het Amerikaanse merk veel expertise in. Teambaas Christian Horner is tevreden met de nieuwe partner, die tijdens het eerste gesprek al het goede gevoel kreeg.

Daar waar velen hadden gedacht dat Red Bull wellicht door zou gaan met Honda of in zee zou gaan met Porsche, heeft het team gekozen voor Ford vanaf 2026. Horner is in gesprek met de Financial Times openhartig over de deal met Ford. "Tijdens het eerste gesprek voelde ik direct al dat ze graag terug wilden komen in de sport en onder de indruk waren van wat we aan het doen waren en ze hebben de technologie waar wij alleen maar van kunnen dromen", zo vertelt hij.

Red Bull Ford

Ford is een aantal jaren geleden al begonnen met de verschuiving naar elektrificatie en dat is één van de redenen dat het team uit Milton Keynes voor het merk heeft gekozen. "Om een partner als Ford bij ons te hebben, dat opent de deuren voor dat soort technologie. Voor ons, als energiedrankjesbedrijf, dat we nu een eigen motor bouwen, dan is het wel fijn om zo'n partner te hebben. Zij investeren miljarden in de batterijtechnologie", zo legt hij uit. Ook behoudt het Red Bull in deze constructie haar zeggenschap: "Ze [Ford] vertelden, jullie zijn de specialisten en doe je ding. Als er iets is wat we kunnen doen, dan staan we voor jullie klaar."

'Verslagen worden door energiedrankjesbedrijf is niet lekker'

Dat Red Bull het nu zo goed doet, dat valt niet even goed bij de autofabrikanten met een grote naam. "Als je een fabrikant bent en je wordt verslagen door een paar mensen van een energiedrankje, dan zit dat niet lekker en voelen ze zich wat oncomfortabel. Maar het laat zien dat als je de juiste mensen en de juiste cultuur hebt, dan is echt alles mogelijk. We hebben het al gedaan op het gebied van het chassis en nu willen we dat ook met de motoren", aldus Horner.