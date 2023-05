Remy Ramjiawan

Zondag 14 mei 2023 10:55 - Laatste update: 11:05

Voor Rinus 'VeeKay' van Kalmthout zat er tijdens de GMR Grand Prix op het Indianapolis Motor Speedway niet meer in dan de dertiende plek. De Nederlander is zich er bewust van dat het materiaal dit jaar nog niet top is en blikt dan ook terug op een lastige wedstrijd.

Het was uiteindelijk Alex Palou die voor Chip Ganassi Racing wist te winnen in Indianapolis. Het podium werd gedeeld met Pato O'Ward, die als tweede over de streep kwam en Alexander Rossi wist het laatste plekje op het podium te pakken. VeeKay bezet op dit moment met 64 punten de achttiende plek in het klassement en daar waar de wagen een paar jaar geleden nog kon knokken om de zeges, moet de Hoofddorper dit jaar hard strijden om hier en daar wat punten te sprokkelen.

'Harder gewerkt dan bij zege twee jaar terug'

Het materiaal mag dan niet top zijn, VeeKay wil zelf foutloos blijven. "Een lastige wedstrijd. In tegenstelling tot twee jaar geleden konden we vandaag niet om de overwinning vechten op dit circuit, maar dat was iets wat we van tevoren wisten. Waar het nu om draait, is zoveel mogelijk ronden rijden om zo hoog mogelijk te finishen en dat is vandaag goed gelukt", kijkt hij terug op de race. "Voor een dertiende plaats heb ik vandaag misschien nog wel harder moeten werken dan de eerste plaats vierentwintig maanden terug."

Tevreden

Bij de start wist VeeKay direct een aantal concurrenten in te halen. Ook verliep het allemaal volgens plan na zijn eerste pitstop, maar na zijn tweede stop viel Van Kalmthout weer terug. "De auto is momenteel niet opgewassen tegen het bijzonder competitieve geweld van de IndyCar-koplopers en het enige wat ik kan doen is het maximale eruit persen", aldus VeeKay. Aankomende week begint het testen voor de Indy 500 en daar hoopt de Nederlander dan ook toe te kunnen slaan: "Ik ben tevreden met mijn eigen race en kijk met veel plezier vooruit richting de belangrijkste wedstrijd die komen gaat. De meimaand is altijd speciaal, hopelijk kunnen wij op de oval voor een stunt zorgen."