Coulthard waarschuwt Russell: "Hamilton zal laten zien waarom hij 7 titels won"

Jordy Stuivenberg

Zondag 14 mei 2023 07:33

David Coulthard waarschuwt George Russell alvast voor Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. De Schot verwacht dat Hamilton zeker nog gaat laten zien waarom hij zevenvoudig wereldkampioen is.

Mercedes begon aan het nieuwe seizoen met de hoop dat de problemen van 2022 verholpen waren, maar lijkt in plaats daarvan juist verder achterop te zijn geraakt. De W14 is soms lastig te lezen en dat maakt het voor de coureurs lastig om voluit te gaan achter het stuur. Russell lijkt daar in de ogen van Coulthard overigens iets minder moeite mee te hebben en dat zou alles te maken hebben met zijn leeftijd.

“Dit is de beste auto die George ooit gereden heeft. Hij komt immers van Williams. Aan de andere kant is dit zeker niet de beste auto die Lewis ooit gehad heeft”, analyseert Coulthard de huidige situatie voor Channel 4. “Hij kijkt hier heel anders naar. Deze wagen communiceert niet met hem, laat hem niet goed uit de verf komen. Je ziet dat hij aan het vechten is met de Mercedes, die niet stabiel is.

“Je ziet twee rijders die op een ander punt in hun loopbaan staan. De machtige Lewis is er nog steeds, maar die zien we pas terug als Mercedes weer net zo machtig is als voorheen. Daarmee wil ik niet zeggen dat hij het niet goed doet. Zodra het team alles op de rit heeft, gaat hij George zeker laten zien waarom juist hij zeven wereldtitels heeft gewonnen.”