Jan Bolscher

Vrijdag 12 mei 2023 09:44

Max Verstappen heeft maar liefst 38 Grand Prix-overwinningen in de Formule 1 achter zijn naam staan, maar lang niet altijd vertrok hij hierbij vanaf pole position. Sterker nog, de Nederlander won maar liefst dertien keer zonder op de eerste startrij te staan.

Verstappen begeeft zich momenteel in de vorm van zijn leven. Het seizoen van 2023 is nog maar vijf races onderweg, maar de Red Bull Racing-coureur heeft alweer drie overwinningen bijgeschreven. De Nederlander is dan ook de grote favoriet voor het wereldkampioenschap, wat zou betekenen dat Verstappen er voor de derde keer op rij met de titel vandoor gaat. Teammaat Sergio Pérez is op dit moment zijn enige concurrent. De Mexicaan weet het tot op heden regelmatig spannend te maken, maar moest in Miami duidelijk zijn meerdere erkennen in Verstappen.

Acht winnende startposities

De Limburger startte daar van de negende positie, maar kwam uiteindelijk als eerste over de streep. Daarmee heeft Verstappen opnieuw een cijfer toegevoegd aan zijn lijstje met winnende startposities. Van de 38 overwinningen deed hij dit namelijk zeventien keer vanaf pole position, acht keer vanaf de tweede stek, vijf keer vanaf P3, vier keer vanaf de vierde plaats, één keer vanaf P7, één keer vanaf P9 (Miami dus), één keer vanaf P10 en één keer vanaf P14. Een behoorlijk indrukwekkende lijst.

Winnende startposities Verstappen

Pole: zeventien overwinningen

P2: acht overwinningen

P3: vijf overwinningen

P4: vier overwinningen

P7: één overwinning

P9: één overwinning

P10: één overwinning

P14: één overwinning