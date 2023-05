Jan Bolscher

Vrijdag 12 mei 2023 09:18

Dit weekend even geen Formule 1, maar volgende week strijkt de karavaan neer in Imola voor de eerste van in totaal twee races op Italiaanse bodem. En dat betekent voor de Nederlandse kijker weer een 'normaal' tijdschema.

De Formule 1 is onderweg naar Europa waar in het weekend van zondag 21 mei de eerste triple header van het jaar wordt afgetrapt. Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari - in de volksmond 'het circuit van Imola' - vormt het decor voor de eerste race van dit drieluik, waarna het de beurt is aan Monaco en Barcelona. Monza is een uitdagend circuit dat de coureurs over 4,909 kilometer asfalt per ronde voert, negentien bochten telt en slechts één DRS-zone kent. Het baanrecord is in handen van Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur zette in 2020 een 1.15.484 op het bord. De Grand Prix van zondag 21 mei wordt over 63 ronden verreden.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van Imola

De Grand Prix van Emilia-Romagna stond tussen 1981 en 2006 steevast op de kalender, maar daarna verdween de race een tijdje uit beeld. De faciliteiten waren verouderd en in de vorm van de Grand Prix op Monza was er al een Italiaanse race voorhanden. In 2020 maakte het circuit echter haar rentree als invaller vanwege de coronacrisis. Dat beviel goed, want sindsdien is de race ieder jaar weer van de partij. Datzelfde jaar experimenteerde de Formule 1 hier met een tweedaags raceweekend. Alhoewel dat veel coureurs goed beviel, staan er dit jaar gewoon drie dagen op het programma.

Layout circuit Imola

Tijdschema Grand Prix van Imola

Het raceweekend wordt op vrijdag 19 mei om 13:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training. Om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. Zaterdag 20 mei gaat om 12:30 uur van start met de derde en laatste vrije training, waarna om 16:00 uur de kwalificatie van start gaat. De Grand Prix van Emilia-Romagna wordt op zondag 21 mei verreden en gaat om 15:00 uur van start.

Vrijdag 19 mei

Eerste vrije training: 13:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 uur

Zaterdag 20 mei

Derde vrije training: 12:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur

Zondag 21 mei

Grand Prix: 15:00 uur