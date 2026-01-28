Dat de voorbereiding van Williams op het nieuwe seizoen niet helemaal soepel verloopt, is misschien nog een understatement. Toch lijkt er inmiddels wat licht aan het einde van de tunnel te zijn, want het team uit Grove heeft de FIA-crashtest inmiddels doorstaan, zo meldt Autoracer.

Williams maakte afgelopen seizoen al duidelijk dat het al vrij vroeg tijd en middelen in de 2026-wagen had gestoken. Hoewel die ontwikkeling grotendeels achter de schermen plaatsvindt, verloopt de laatste fase van de voorbereiding niet optimaal. Zo meldde Williams zich af voor de testdagen in Barcelona en zou het team tot drie keer toe de crashtest van de FIA niet hebben gehaald.

Crashtest FIA

Het team werkt op de achtergrond hard aan het debuut van de nieuwe auto, en daarin lijkt nu een positieve ontwikkeling gaande te zijn. Zo heeft het team het chassis op orde gekregen en zou dit volgens het medium de crashtest van de FIA hebben doorstaan. Hierbij heeft het team echter extra gewicht aan de wagen moeten toevoegen. Volgens SoyMotor gaat het om ongeveer 20 tot 30 kg extra.

Launch FW-48

Door de vertraging bij Williams loopt het hele schema van de voorbereiding op het nieuwe seizoen ook in de war, zo melden diverse media. De lancering van de FW-48 staat namelijk gepland op 3 februari, maar het is nog onbekend hoe deze precies zal plaatsvinden. In eerste instantie werd een fysieke presentatie verwacht, zoals bijvoorbeeld bij de lancering van Red Bull Racing, maar mogelijk doet Williams dit, gezien de tijd, af met een virtuele presentatie.

