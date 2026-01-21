Audi maakt de tongen los op social media met lancering Formule 1-auto
Audi maakt de tongen los op social media met lancering Formule 1-auto
Het Formule 1-team van Audi heeft dinsdagavond de auto onthult waarmee Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto aankomend seizoen ten strijde trekken in de koningsklasse van de autosport. De Duitse fabrikant kan op social media op voornamelijk positieve reacties rekenen, al heeft niet iedereen vertrouwen in het project.
De Audi R26 werd live vanuit Berlijn gelanceerd, onder toezicht oog van verschillende prominenten uit de wereld van de autosport. De Duitse grootmacht verschijnt dit seizoen voor het eerst onder haar eigen vlag op de grid, nu de transitsie vanuit Sauber is gecompleteerd. Met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto achter het stuur beschikt de renstal over een line-up met zowel ervaring als jong talent.
Social media reageert op Formule 1-auto Audi
Audi heeft ervoor gekozen om de auto te hullen in het welbekende zilver van het merk, in combinatie met zwart en oranje. De voorkant van de auto is grotendeels zilverkleurig met zwarte accenten, waarna er op het tweede deel van de auto ook rood terug te vinden is. Dat maakt de tongen los op social media.
