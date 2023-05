Remy Ramjiawan

Max Verstappen heeft zijn verbazing uitgesproken over het flinke verschil in tempo in Miami, ten opzichte van teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan startte in de badplaats vanaf pole position, maar kon die plek niet vasthouden tegen de opkomende Verstappen, vanaf plek negen.

De tweevoudig kampioen nam in Miami een gokje door te starten op de harde banden en het was nog maar de vraag wat dat rubber zou doen op de baan, waar een aantal uren daarvoor nog een aantal plensbuien overheen kwamen. Het pakte goed uit, want nadat de Nederlander de koppositie over had genomen, liet hij op de oudere set bandjes tijden noteren, waar Pérez uiteindelijk met zijn verse set rubber niet aan kon tippen. Precies dat had Verstappen niet verwacht.

Verstappen verbaasd

"Nee, persoonlijk dacht ik dat P2 [het maximum was], dat zat er zeker in", zei Verstappen in de Chequered Flag-podcast van de BBC. "Maar ja, ik bedoel ik denk dat je wel een beetje.. Nou, niet dat je geluk nodig hebt, maar ik had gewoon niet verwacht dat ik de overhand zou hebben qua tempo", zo had Verstappen verwacht dat Pérez met twee vingers in zijn neus zou wegrijden van het veld en dat hij genoegen moest nemen met de tweede plek. Mocht het zo hebben uitgepakt, dan was de Nederlander zijn positie als klassementsleider voorlopig even kwijt geraakt.

Pakte goed uit

Zover kwam het echter niet, want Verstappen kon op de oudere set banden alsnog de tijden van zijn teamgenoot pareren. "Maar ja, we hadden zeker een goede auto, [de] auto stond ook op de goede banden." Niet alleen de banden waren in het voordeel van de Nederlander, ook voelde hij zich sinds lange tijd weer helemaal één met de wagen. "Ik voelde me echt comfortabel in de auto en ik denk dat dat echt mijn race heeft gemaakt, want ik moest in het begin vrij lang op die eerste bandenset letten, maar het pakte heel goed uit", aldus Verstappen die in Miami zijn 38e zege wist te pakken.