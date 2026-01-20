LIVE: Bekijk hier de presentatie van de gloednieuwe Formule 1-auto van Audi

Audi lanceert vandaag als vierde team de auto voor het aankomende Formule 1-seizoen. De gloednieuwe deelnemer op de grid doet dit vanuit Berlijn, en bij GPFans kan je het evenement live bekijken.

Audi heeft het team van Sauber inmiddels volledig overgenomen en verschijnt dit seizoen voor het eerst onder de eigen vlag op de Formule 1-grid. Met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto achter het stuur beschikt de Duitse renstal over een goede combinatie van ervaring en jong talent. Audi heeft niet alleen haar naam op een bestaande auto geplakt, er wordt ook met een eigen motor gereden. Er wordt dan ook rijkhalzend uitgekeken naar wat dit fabrieksteam in 2026 te bieden zal hebben.

Maar voordat het zover is, krijgen we eerst de livery van de nieuwe auto gezien. Dit gebeurt vanavond om 19:00 uur, live vanuit Berlijn. Het evenment is via deze link live te bekijken.

Overzicht lanceerdatums Formule 1-auto's 2026 Team Datum Nederlandse tijd Waar? Red Bull 15 januari 2026 4:00 uur (16 jan.) Detroit Racing Bulls 15 januari 2026 4:00 uur (16 jan.) Detroit Haas 19 januari 2026 14:00 uur Alleen online Honda

(power unit) 20 januari 2026 5:00 uur Tokio Audi 20 januari 2026 19:00 Berlijn Alpine 23 januari 2026 Onbekend Barcelona Ferrari 23 januari 2026 Onbekend Onbekend Mercedes 22 januari 2026 (eerste foto's)

2 februari 2026 (launchevenement) Onbekend Onbekend Williams 3 februari 2026 Onbekend Onbekend Cadillac 8 februari 2026 Onbekend Super Bowl-reclame McLaren 9 februari 2026 16:00 uur Bahrein Aston Martin 9 februari 2026 19:15 uur Dhahran

