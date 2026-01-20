close global

LIVE: Bekijk hier de presentatie van de gloednieuwe Formule 1-auto van Audi

LIVE: Bekijk hier de presentatie van de gloednieuwe Formule 1-auto van Audi

Jan Bolscher
Audi lanceert vandaag als vierde team de auto voor het aankomende Formule 1-seizoen. De gloednieuwe deelnemer op de grid doet dit vanuit Berlijn, en bij GPFans kan je het evenement live bekijken.

Audi heeft het team van Sauber inmiddels volledig overgenomen en verschijnt dit seizoen voor het eerst onder de eigen vlag op de Formule 1-grid. Met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto achter het stuur beschikt de Duitse renstal over een goede combinatie van ervaring en jong talent. Audi heeft niet alleen haar naam op een bestaande auto geplakt, er wordt ook met een eigen motor gereden. Er wordt dan ook rijkhalzend uitgekeken naar wat dit fabrieksteam in 2026 te bieden zal hebben.

Maar voordat het zover is, krijgen we eerst de livery van de nieuwe auto gezien. Dit gebeurt vanavond om 19:00 uur, live vanuit Berlijn. Het evenment is via deze link live te bekijken.

Overzicht lanceerdatums Formule 1-auto's 2026
Team Datum Nederlandse tijd Waar?
Red Bull 15 januari 2026 4:00 uur (16 jan.) Detroit
Racing Bulls 15 januari 2026 4:00 uur (16 jan.) Detroit
Haas 19 januari 2026 14:00 uur Alleen online
Honda
(power unit)

20 januari 2026

 5:00 uur Tokio
Audi

20 januari 2026

 19:00 Berlijn
Alpine 23 januari 2026 Onbekend Barcelona
Ferrari 23 januari 2026 Onbekend Onbekend
Mercedes 22 januari 2026 (eerste foto's)
2 februari 2026 (launchevenement)		 Onbekend Onbekend
Williams 3 februari 2026 Onbekend Onbekend
Cadillac 8 februari 2026 Onbekend Super Bowl-reclame
McLaren 9 februari 2026 16:00 uur Bahrein
Aston Martin 9 februari 2026 19:15 uur Dhahran

