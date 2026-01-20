LIVE: Bekijk hier de presentatie van de gloednieuwe Formule 1-auto van Audi
Audi lanceert vandaag als vierde team de auto voor het aankomende Formule 1-seizoen. De gloednieuwe deelnemer op de grid doet dit vanuit Berlijn, en bij GPFans kan je het evenement live bekijken.
Audi heeft het team van Sauber inmiddels volledig overgenomen en verschijnt dit seizoen voor het eerst onder de eigen vlag op de Formule 1-grid. Met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto achter het stuur beschikt de Duitse renstal over een goede combinatie van ervaring en jong talent. Audi heeft niet alleen haar naam op een bestaande auto geplakt, er wordt ook met een eigen motor gereden. Er wordt dan ook rijkhalzend uitgekeken naar wat dit fabrieksteam in 2026 te bieden zal hebben.
Maar voordat het zover is, krijgen we eerst de livery van de nieuwe auto gezien. Dit gebeurt vanavond om 19:00 uur, live vanuit Berlijn. Het evenment is via deze link live te bekijken.
