Dinsdag 9 mei 2023

Max Verstappen wist zondag tijdens de Grand Prix van Miami maar weer eens een statement van jewelste te maken door met speels gemak de race in Florida vanaf P9 op zijn naam te schrijven. Langzaam maar zeker begint de spanning in de koningsklasse steeds verder weg te zakken en dat is slecht voor de sport, maar wat moeten we er in hemelsnaam aan gaan doen?

Verstappen maakte zijn Formule 1-debuut op 15 maart 2015. Op dat moment was hij 17 jaar en 166 dagen. Hij was daarmee de jongste debutant ooit in de koningsklasse van de racesport, een record wat hem voorlopig niet meer afgepakt kan worden. Sinds zijn komst zijn de regels veranderd en moet een coureur tenminste achttien jaar oud zijn om te kunnen debuteren in de koningsklasse. Zolang deze regel van kracht blijft, zal Verstappen dus de jongste debutant in de Formule 1 blijven.

Op jonge leeftijd volwassen

Vanaf het moment dat Verstappen de koningsklasse binnenstapte, zorgde hij voor een hoop opschudding in de wereld van de Formule 1. Al snel konden kenners en concurrenten concluderen dat we hier met een toekomstig wereldkampioen te maken hadden. De vraag was echter: wanneer gaat hem dat lukken? De eerste paar jaar stonden voor Verstappen in het teken van volwassen worden. Hij was door zijn wilde gedrag en fratsen [natuurlijk niet gek voor een jongen van zijn leeftijd] onder fans en medecoureurs niet altijd even geliefd en in zijn jonge jaren liep hij wereldwijd dan ook vaak tegen de naam Crashstappen aan.

Het voordeel van zo'n jong debuut in de Formule 1, gepaard met Verstappen zijn Nederlandse nuchterheid en ijzersterke mentaliteit, is dat hij door de jaren heen al veel tijd heeft gehad om te leren van zijn fouten en eigenlijk op zijn 24e al bijzonder volwassen en consistent wist te presteren. Dat op een leeftijd waar sommige coureurs pas juist net in de Formule 1 geraken of er net één seizoen in rijden. Verstappen wist op die leeftijd na een bizar en uitermate vermakelijk jaar zijn eerste wereldtitel te pakken na een intens gevecht met Lewis Hamilton. Vanaf dat moment is echter het hek van de dam. De druk lijkt van de ketel bij Verstappen en dat maakt hem eigenlijk alleen maar sterker.

Evenaring van Vettel

Dr. Helmut Marko liet na de dominante zege van Verstappen doorschemeren hoe verbaasd hij is over het feit dat Verstappen op deze leeftijd al zó dominant is. "Toen we Max binnenhaalden, was ik altijd vol vertrouwen dat hij races zou gaan winnen, maar niet dat hij op deze jonge leeftijd al zo dominant zou zijn. Maar dat dachten we destijds ook met Sebastian Vettel niet." Verstappen kwam met afgelopen zege in Miami op gelijke hoogte met het aantal Vettel-zeges in Oostenrijkse dienst: 38 stuks.

En laat Vettel nu nét één van de personen zijn die ook zorgde voor een periode van dominantie qua wereldkampioenschappen. De Duitser schreef voor het team van Red Bull de titels van 2010 tot en met 2013 op zijn naam en door de constante zelfde uitslagen leek de Formule 1 wereldwijd toch wat aan interesse te verliezen. Tóch was het destijds anders dan nu en was de spanning in het wereldkampioenschap zelf vaak wél zeer aanwezig. Zo werd Vettel bijvoorbeeld in het zenuwslopende 2012-seizoen wereldkampioen na een Interlagos-thriller in de laatste race van het seizoen. Teamgenoot Mark Webber wist hem regelmatig het vuur aan de schenen te leggen en ook Fernando Alonso was met Ferrari vaak een plaaggeest voor de man uit Heppenheim.

Dominantie van Hamilton

Dat veranderde wel toen Lewis Hamilton en Mercedes de macht in de koningsklasse overnamen. De eerste paar jaar zagen we nog een aantal mooie gevechten tussen hem en Nico Rosberg, waarbij het 2016-seizoen er natuurlijk met kop en schouders bovenuit stak. Nadat de Duitser zijn helm aan de wilgen hing, was het toch wel echt gedaan met de pret en arriveerden we in het HAM/BOT/VER-tijdperk. Het team van Mercedes stond zó ver boven de rest van het veld. Daarnaast hanteerde de formatie van Toto Wolff ook nog eens het eerste en tweede coureur-concept, waardoor Hamilton doorgaans een free pass kreeg om zege naar zege aan elkaar te rijgen. 'Valtteri, this is James', weten we nog? Niet bepaald het meest spannende tijdperk in de koningsklasse.

Zo wist Hamilton in 2020 maar liefst elf van de zestien Grands Prix waar hij aan deelnam op zijn naam te schrijven. Hoewel het sowieso door corona niet het meest spannende jaar was, hoorde ik destijds ook steeds meer morrende geluiden om mij heen van fans die hun interesse in de Formule 1 begonnen te verliezen. Want was het nog aan om te kijken als je op voorhand al voor negentig procent zeker kon vertellen wie de Grand Prix op zijn naam ging schrijven? Voor Verstappen-fans werd ook het steeds minder interessant om te kijken. Door twee losse flodders op Silverstone en in Abu Dhabi kon Verstappen toch nog twee zeges op zijn naam schrijven, maar was de Formule 1 nog spannend of heel interessant? Nee, niet echt.

Verstappen-tijdperk

In 2021 kwam er natuurlijk totale verandering in, toen vanaf het eerste Grand Prix-weekend al bleek dat de Red Bull van Verstappen en de Mercedes van Hamilton wel héél erg aan elkaar gewaagd bleken. De Formule 1 beleefde een ongelofelijke stijging in populariteit. De Netflix-hitserie Drive to Survive leverde in de coronatijd zijn bijdrage, maar het intense en bizarre gevecht tussen Verstappen en Hamilton leverde wereldwijde belangstelling op. De sport was weer hersteld, nadat de dominante Hamilton-jaren het bijna zijn grafkist had ingetrapt.

Toch lijkt Verstappen op dit moment langzaamaan het zelfde te bewerkstelligen, misschien nog wel een tandje erger. Toen we de Limburger vorig jaar voor het eerst vanaf een ogenschijnlijke kansloze startpositie in Hongarije [P10] hem de Grand Prix op zijn naam zagen schrijven, was het allemaal nog nieuw en heel bijzonder. Inmiddels flikte hij dat kunststukje meerdere malen en ook in Miami was het vanaf P9 dus weer raak. Vooral de manier waarop het gaat, baart mij zorgen. De auto's die niet van Red Bull zijn, worden eenvoudig voorbij geblazen, maar ook teamgenoot Sergio Pérez was dit keer kansloos. Zelfs op de oudere harde band kon de Nederlander voorblijven op de Mexicaan die op jongere mediums reed, bizar!

Oranje bril?

Laat mij één ding duidelijk maken: natuurlijk zijn we allemaal bijzonder trots dat een Nederlandse coureur op deze leeftijd een prestatie als deze weet neer te zetten. Het is Verstappen van harte gegund en we mogen blij zijn dat het godzijdank een Nederlander is die deze prestaties neer weet te zetten. Maar zeg nou zelf: de spanning begint op deze manier toch wel een beetje te verdwijnen? Als we de oranje bril even in de kast gooien, is het toch veel mooier als er drie/vier/vijf coureurs elke week strijden om de overwinning dan dat je op voorhand kan zeggen dat Verstappen gaat winnen, ongeacht of hij vanaf P1 of P10 begint?

Naar mijn idee stevent de Formule 1 op deze manier langzaam maar zeker op een hele moeilijke tijd af. Pas in 2026 staan er weer grote reglementswijzigingen op het programma en tot die tijd zie ik de overige teams lastig het gat met Red Bull dichten, ondanks de beperking in de windtunnel. Eigenlijk is de enige manier waarop we meer spanning kunnen krijgen nu het vervangen van Sergio Pérez. De Mexicaan geeft natuurlijk regelmatig aan om het wereldkampioenschap mee te willen doen, maar de manier waarop hij in Miami gepiepeld werd door Verstappen verraadt mij dat hij dat idee wel in de koelkast kan gaan zetten.

Hamilton of Alonso naast Verstappen!

Ik zou er veel voor over hebben om te zien dat Christian Horner de stoute schoenen aantrekt en een Fernando Alonso of Lewis Hamilton richting het team van Red Bull haalt, waarbij hij één van beide oude rotten nog een keer de kans geeft om een gooi naar de wereldtitel te doen. Dat zou ongetwijfeld een hoop vuurwerk opleveren, een jaartje oude garde tegen de dominante Verstappen. Dromen mag, de realiteit zal ongetwijfeld anders zijn. Op dit moment lijkt men het binnen het team allemaal prima te vinden en waarom zou Verstappen harder voor zijn zeges willen werken dan nu? Ik denk dat de Formule 1 de komende jaren er niet spannender op gaat worden, maar hopelijk heb ik ongelijk.

Hoe kijk jij tegen de huidige- en toekomstige situatie aan? Ben jij het totaal oneens met dit stuk en kan jij juist wél genieten van de dominantie van Verstappen? Denk jij dat het wel meevalt in de toekomst of weet jij nog andere manieren waarop de Formule 1 spannender gemaakt kan worden? Laat het weten in de comments!