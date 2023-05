Horner weer in opstand tegen nieuwe teams: "Waar moeten we ze laten?"

Jordy Stuivenberg

Red Bull-teambaas Christian Horner is fel tegenstander van de toetreding van nieuwe teams tot de Formule 1. In Miami haalde hij nieuwe argumenten van stal: er is helemaal geen plek op de circuits om met elf teams van start te gaan.

Het lijkt er op dit moment op dat alleen McLaren en Renault welwillend tegenover potentiële nieuwe teams staan. Dat terwijl de FIA de deadline juist verruimde tot 15 mei en geïnteresseerden zo meer ruimte geeft om hun plannen serieus te maken. In het snelste scenario zien we dan in 2025 een elfde team op de grid, maar het lijkt erop dat Horner tot die tijd zijn uiterste best blijft doen om dat tegen te houden.

Het financiële plaatje is het grootste discussiepunt, want Horner wil gecompenseerd worden voor gemiste inkomsten. De teams delen de pot nu door tien, maar dat wordt in potentie dus elf of twaalf. In Miami ging hij daar dieper op in. “De problemen zijn hetzelfde als twaalf maanden geleden: wat levert het bestaande teams op om een elfde inschrijving toe te staan. Is Liberty bereid daarvoor te betalen en wil de FIA het inschrijfgeld verlagen?”

Ruimtegebrek

Horner voegt daaraan toe dat op verschillende circuits ruimtegebrek een groot probleem kan zijn. “Dat zijn de financiële bezwaren, maar daarnaast is er in de paddock en pitstraat zoals hier in Miami, in Monaco of Zandvoort nu al weinig ruimte. Waar zouden we een elfde team moeten laten? Is er plek voor motorhomes, waar laten we de vrachtwagens? Ik denk dat het lastig is daarop in te spelen als je ziet hoe de sport zich ontwikkeld heeft.”