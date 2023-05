Brian Van Hinthum

Maandag 8 mei 2023 17:03

Max Verstappen reed zondag tijdens de Grand Prix van Miami zijn teamgenoot Sergio Pérez behoorlijk om de oren. De Nederlander begon op P9, met de Mexicaan vanaf pole. Hoewel er gewezen wordt naar de strategie van Verstappen, denkt Ho-Pin Tung dat het niet alleen daaraan te wijten valt.

Verstappen wist op fantastische wijze zijn harde banden te managen én daarnaast het gat met Pérez tot een minimum te beperken, waardoor hij na zijn bandenwissel slechts op twee seconden achter de Mexicaan de baan op kwam en hij - gewapend met het betere rubber - uiteindelijk zijn teamgenoot eenvoudig kon passeren. Pérez begon de race op de mediumband. "Toch snap ik wel dat Pérez dat niet deed. Als je vooraan begint, is het niet logisch om op hard te starten. Maar de slijtage op de mediumbanden was erger dan verwacht", constateert Tung in zijn NU.nl-column.

Niks tegen te beginnen

Hoewel de strategie dus zeker een rol speelde, denkt de analist dat het ook bij omgekeerde rollen een Verstappen-zege had kunnen worden. "Ja ook als Pérez dezelfde strategie had gehad, was er tegen Verstappen denk ik geen kruid gewassen. Ik denk dat die vrijdag al voelde hoe dominant en comfortabel hij in de auto was. En het verschil werd goed duidelijk toen Pérez uiteindelijk op veel nieuwere harde banden nog steeds langzamer was dan Verstappen. Die maakte het gat na de pitstop van Pérez op zijn oude banden juist nog groter", schrijft Tung.

Handelsmerk Verstappen

De coureur twijfelt dan ook of de Mexicaan hetzelfde had kunnen bewerkstelligen. "Dat is altijd lastig te zeggen, waar we de vorige race Verstappen niet helemaal tevreden zagen met de balans van zijn auto, leek dat dit keer het geval bij Pérez. Hij liet bijvoorbeeld ook nog zijn voorvleugel verstellen tijdens de stop. Maar zo van achteraf komen en alsnog winnen is wel een handelsmerk van Verstappen aan het worden", ziet hij. "Dat hebben we al vaker gezien. En na een paar ronden kon je al zien dat hij een serieuze gooi naar de overwinning ging doen. En de race werd door Verstappen gewonnen op pure snelheid en kracht. Er waren geen safetycars of andere situaties."