Brian Van Hinthum

Maandag 8 mei 2023 15:49

De DRS is de laatste races onderwerp van gesprek en met name de achtervleugel van Red Bull Racing zorgt voor commotie in de paddock. De afgelopen twee races werden de DRS-zones qua lengte ingekort door de FIA en dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij Helmut Marko, die sneert naar Mercedes.

Red Bull Racing wist in de eerste races van het seizoen vaak grote indruk te wekken door de inhaalacties op de rechte stukken. Gewapend met de openstaande DRS aan de achterkant zagen we Max Verstappen en Sergio Pérez meermaals voorbij razen aan hulpeloze tegenstanders en dat zorgde er dan weer voor dat mannen als Toto Wolff en Lewis Hamilton hun bedenkingen over de huidige regelgeving met de DRS openbaar maakten in de media.

Manipulatie

Het heeft erin geresulteerd - onbewust of niet - dat de FIA de DRS-zones in zowel Bakoe als Miami ingekort werden. Marko krijgt van Motorsport-Magazin de vraag of hij het gevoel heeft dat de veranderingen een poging zijn om de dominantie van Red Bull in te perken: "Precies", luidt het antwoord. "Inhalen is altijd lastig geweest, vooral nu de DRS-zones korter worden gemaakt. We weten waarom dat gebeurt", klinkt het vervolgens vanuit de Oostenrijker.

Sneer richting Mercedes

Vervolgens richt hij zijn pijlen met name op Mercedes. "We moeten stoppen met het ingrijpen met dit soort manipulatieve trucjes. Het is bizar dat uitgerekend Mercedes aan het zeuren is. Jarenlang heeft Mercedes de superieure motor gehad en waren zij veel verder ten opzichte van de competitie dan wij nu zijn. Als je dan vervolgens ook nog twee jaar op rij een flop van een auto aflevert, is het misschien beter om je focus daarop te richten", besluit hij.