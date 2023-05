Brian Van Hinthum

Maandag 8 mei 2023

Max Verstappen moest zondag tijdens de Grand Prix van Miami hard aan het werk om maximale punten te scoren, maar vanaf P9 wist hij alsnog de zege te pakken in Florida. De mannen aan tafel van het Race Café zijn onder de indruk van de tweevoudig wereldkampioen.

Het weekend in Miami leek voor Verstappen allesbehalve ideaal te beginnen met een teleurstellend verlopen kwalificatie op zaterdag. Door de crash van Charles Leclerc in Q3 kon de regerend wereldkampioen niet meer beginnen aan een snel rondje en dus moest hij genoegen nemen met een negende startpositie voor de Grand Prix van zondag. De verre van ideale papieren voor de race deerden Verstappen niet en gewapend met een goede tactiek kwam de Limburger alsnog naar boven drijven als snelste man in Miami.

Masterclass

De opmars van Verstappen kan ook aan de tafel van het Race Café op een hoop bewondering rekenen. Olav Mol steekt zijn respect voor de prestatie van Verstappen niet onder stoelen of banken. "De rust, de kalmte. Dit is wel echt een masterclass. Nu laat je zien hoe je het moet doen. Vooral op het begin was het heel druk. Slimme keuze met die harde band. Dan kan hij het langzamer opwarmen en komt er steeds meer grip bij", constateert de commentator.

Getergde Verstappen

Robert Doornbos stipt vervolgens aan dat met name de manier waarop Verstappen achter het stuur kruipt kan rekenen op veel bewondering. "Getergd ook. In die tijd bij Toro Rosso ging hij af en toe met zijn gezicht naar voren zitten en ging hij echt in de aanval. Op de boardradio is hij ook heel commited. Zelfs zo erg dat ze hem moeten zeggen dat hij zich moet concentreren op het rijden. Hij is zo bezig om het verschil te maken.