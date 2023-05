Jeen Grievink

Roger Federer is vandaag in de Verenigde Staten om de Grand Prix van Miami bij te wonen en hoopt daar een sterke race te zien van Lewis Hamilton en George Russell. De voormalig tenniskampioen weet echter ook dat het Max Verstappen is die momenteel aan de touwtjes trekt in de koningsklasse.

Federer, die vorig jaar een punt zette achter zijn imposante tenniscarrière, woont dit weekend voor de derde keer een Grand Prix-weekend bij. De Zwitser heeft duidelijk zijn voorkeur, want iedere keer duikt hij op in de pitbox van Mercedes. Dit was het geval in 2016 tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, maar ook vorig jaar in Spanje, toen hij de kwalificatie bijwoonde in de garage van de Zilverpijlen. Ook voor vandaag is het de verwachting dat Federer plaatsneemt op een stoeltje achter de schermen bij Mercedes. De oud-tennisser zegt dat hij ervan geniet om aanwezig te zijn bij een Formule 1-weekend.

Federer voor derde keer aanwezig bij F1-weekend

"Dit is mijn derde keer (bij een Grand Prix-weekend, red.), ja", zo vertelt Federer in gesprek met Sky Sports F1. "Ik ben in Abu Dhabi geweest bij de race van Hamilton en Rosberg destijds en vorig jaar woonde ik de kwalificatie in Barcelona bij, waar ik ook erg van genoot." Volgens Federer is het bijwonen van een kwalificatie iets rustiger dan een Grand Prix, maar vindt hij het leuk om vandaag toch weer bij een echte race aan te schuiven "Het (de kwalificatie, red.) was iets meer relaxed dan zo'n grote race, maar het is geweldig leuk om weer terug te zijn."

Verstappen favoriet in Miami volgens Federer

Sinds hij vorig jaar een punt zette achter zijn tenniscarrière, heeft Federer iets meer tijd om Formule 1-races bij te wonen. "Ik heb eindelijk een beetje tijd om dingen zoals dit te doen", zo zegt hij. Hoewel de Zwitser voornamelijk fan is van Hamilton en Russell, weet hij ook dat Verstappen in Miami de grootste kanshebber is. "Nou, daar lijkt het wel op", zo luidt het bevestigend.

Federer hoopt op sterke race Hamilton

Hij vervolgt: "Het lijkt erop dat hij overduidelijk een geweldige auto heeft, en hij is ook een geweldige coureur." Maar Federer hoopt stiekem toch dat één van zijn twee favoriete coureurs de Grand Prix van Miami gaat winnen. "Ik blijf hopen voor Lewis dat hij een geweldige race gaat hebben hier - en hopelijk nog een geweldig seizoen. Hij is fantastisch geweest en ik heb Lewis ook meerdere malen mogen ontmoeten."

Russell gastheer voor Federer in paddock

Hoewel Russell nog niet zo lang bij het team van Mercedes zit, heeft Federer al wel een voorzichtige band met de Brit weten op te bouwen. "Ik zag George bij de Laver Cup, hij kwam naar Londen en ik heb hem alles laten zien. Ik was toen zijn gastheer en nu is hij een soort gastheer voor mij hier. Ik wens hem het allerbeste (voor de Grand Prix, red.), maar natuurlijk is het Max die momenteel ongelooflijk werk levert", aldus Federer.