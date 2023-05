Brian Van Hinthum

Zondag 7 mei 2023 19:14 - Laatste update: 19:19

De Formule 1 heeft enige tijd geleden besloten om Black Eyed Peas-leadzanger Will.i.am te vragen om muziek te produceren die vlak voor en vlak na de race op het circuit afgespeeld kunnen worden door Liberty Media. De eerste productie van de zanger is daar nu uit komen rollen.

De koningsklasse is anno 2023 meer dan ooit een belangrijke vorm van entertainment. Sinds de intrede van Liberty Media is de sport een stuk commerciëler geworden en het is dan ook niet voor niets dat we met enige regelmaat de nodige beroemdheden aanwezig zien zijn tijdens een Grand Prix-weekend. Namen als Serena Williams, Tim Cook, Will Smith, Gordon Ramsey, Travis Scott, Tom Cruise en dus Will.i.am passeerden de afgelopen jaren de revue, waarbij de een wat meer interesse toonde dan de ander.

Rechten

Laatstgenoemde is door Liberty Media gevraagd om muziek te produceren die voor en na een race afgespeeld kan worden op het circuit. Hiermee wil men voorkomen dat uitzenders in de toekomst tegen copyrightclaims aanlopen wegens het uitzenden van andere muziek. DJ's die bijvoorbeeld na de podiumceremonie muziek afspelen waar geen rechten voor zijn, zorgen namelijk voor de nodige problemen voor de rechthebbende uitzenders. Zij kunnen wegens copyright-claims tegen torenhoge boetes aan lopen en dat is niet de bedoeling.

Het eerste resultaat van de samenwerking is inmiddels wereldwijd in première gebracht. Het nummer The Formula van Will.i.am, Lil Wayne is het eerste resultaat van de samenwerking en je kunt de videoclip hieronder bekijken.