Remy Ramjiawan

Vrijdag 5 mei 2023 14:44 - Laatste update: 14:53

Red Bull heeft de identiteit bekendgemaakt van de fan die de ontwerpwedstrijd won om een livery te creëren voor de Grand Prix van Miami. Terwijl de teams spannende helmontwerpen en kleuren onthullen voor de Grand Prix van Miami, heeft Red Bull de verantwoordelijkheid voor het kleurenschema van de auto bij de fans gelegd.

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft nu onthuld dat de auto's voor dit weekend een kleurstelling krijgen die is ontworpen door grafisch ontwerper: Martina Andriano. Andriano werd geselecteerd door een jury, die onder leiding stond van Horner en ook vertegenwoordigers van Oracle, Bybit en Mobil 1 omvatte. Uiteindelijk heeft het team de livery voor de drie races in de Verenigde Staten op donderdag gedeeld met de buitenwereld.

Fans unieke kans geven

Horner zei over de beslissing om de livery in handen van de fans te leggen: "Onze fans de kans geven om ons ontwerp tijdens de drie races in de Verenigde Staten te beïnvloeden is iets wat andere teams niet doen. Het is belangrijk voor het team om onze fans te betrekken bij wat we doen en ze unieke kansen als deze te geven. Ik denk dat Martina geweldig werk heeft geleverd en het decor is geweldig als je het in het echt ziet." Ontwerper Andriano moest even in haar handjes knijpen: "Op het moment dat ik hoorde dat ik had gewonnen was ik geschokt en sprakeloos, ik kon het niet geloven; het lijkt wel een waanzinnige droom."

Our #MiamiGP livery 👉 At the track 🇺🇸 pic.twitter.com/zHLAzJfacM — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 4, 2023

Inspiratie

De livery heeft het traditionele kleurenschema van Red Bull doorspekt met flitsen van roze, blauw en paars. De Argentijnse ontwerper zei dat ze geïnspireerd was door de lucht die rond de auto stroomt, en dat ze dat in het ontwerp wilde verwerken. "Het eerste waar ik aan dacht toen ik aan mijn ontwerp begon, was hoe de lucht door en over de auto stroomt, dan hoe hij beweegt en hoe snel hij is, en van daaruit kwam de inspiratie. Daarna wilde ik natuurlijk Miami en de race vertegenwoordigen, dus dat alles was de inspiratie", aldus Andriano.