Jeen Grievink

Donderdag 4 mei 2023 10:42

Max Verstappen vindt dat hij George Russell genoeg ruimte gaf aan de binnenkant van de bocht, kort voordat de twee met elkaar in aanraking kwamen tijdens de Sprintrace in Azerbeidzjan. Volgens de Nederlander is het voor Mercedes blijkbaar erg lastig om geen Red Bull-auto te raken.

Verstappen begon vanaf de derde stek aan de Sprint in Bakoe, maar kwam niet goed van zijn plek en moest direct verdedigen ten opzichte van Russell. De Brit viel agressief aan en probeerde aan de binnenkant van de bocht aan Verstappen voorbij te gaan. De RB19 werd tot tweemaal toe geraakt; één keer door de Mercedes en één keer door de muur omdat er geen ruimte werd gelaten. De commotie na afloop ontstond vooral door het voorval in bocht 2, waar Russell met zijn rechter voorband het linker achterwiel van Verstappen raakte en er schade ontstond aan de Red Bull. Volgens Verstappen is het doorgaans lastig voor een Mercedes om geen contact te zoeken met een Red Bull-auto.

Artikel gaat verder onder video

"Moeilijk voor hen om geen Red Bull-auto te raken"

Vanuit de pers kreeg Verstappen de vraag of hij vond dat hij Russell genoeg ruimte gaf aan de binnenkant van de bocht. Verstappen vindt van wel. "Ik denk dat ik dat deed, want we gingen door de bocht zonder dat hij de binnenkant van de muur raakte. Dus ik denk dat ik hem zeker genoeg ruimte liet", zo klonk de reactie van de tweevoudig wereldkampioen. Vervolgens deelde Verstappen nog even een sneer uit aan zowel Russell als Lewis Hamilton, met wie hij in het verleden ook al meermaals in de clinch lag. "Het is blijkbaar moeilijk voor hen om geen Red Bull-auto te raken", zo klonk het.