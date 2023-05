Vincent Bruins

Niets is erger dan het vooruitzicht van een lange reis zonder koptelefoon of oortjes. Het lijkt erop dat Formule 1-coureurs deze gevoelens delen. Charles Leclerc moest namelijk vechten om dat nachtmerriescenario te voorkomen, nadat hij zijn AirPods had laten vallen op een terras op de luchthaven van Zürich, wachtend op zijn vlucht richting Florida voor de Grand Prix van Miami.

De Ferrari-coureur hield zijn volgers op de hoogte van alle ontwikkelingen in zijn Instagram-story. Hij ging op handen en knieën zitten om te proberen de AirPods met een pincet weer tussen de planken uit te vissen.

Liedjes luisteren

Ondanks de slappe lach, lukte het de Monegask uiteindelijk toch zijn AirPods terug te grijpen, maar worstelde om het zwaardere hoesje op te pakken die ook door een gleuf van het terras was gevallen. Leclerc kon later zijn volgers updaten op zijn Instagram-story om hen te vertellen dat hij uiteindelijk succesvol was geweest en weer naar zijn muziek kon gaan luisteren. "Ik heb het gehaald," zo schreef hij. "Ik kan nu in alle rust naar mijn liedjes luisteren."

Grand Prix van Azerbeidzjan

Leclerc reist in een goed humeur naar Miami na zijn indrukwekkende optreden in Bakoe. De 25-jarige coureur pakte pole positions voor zowel de Sprint als de Grand Prix van Azerbeidzjan en sleepte in totaal 22 punten binnen. "Gezien de eerste drie races die we hebben gehad, we scoorden maar zes punten in drie races, is dit weekend beter. Het was een probleemloos weekend," zei hij na de race. "Als ik terugkijk naar elke sessie, dan denk ik dat we absoluut alles hebben gemaximaliseerd, dus daar zouden we blij mee moeten zijn; aan de andere kant is er nog werk aan de winkel." Leclerc hoopt op een positief weekend in Miami, waar hij kan voortbouwen op het succes van de afgelopen week. Vorig jaar stond de Ferrari-coureur nog op pole position op het circuit in Florida.