Jan Bolscher

Woensdag 3 mei 2023 09:42

Daniel Ricciardo vertelt nog niet klaar te zijn met de Formule 1 en te overwegen om zijn rentree als fulltime-coureur op de grid te maken. De Australiër gebruikt dit jaar om antwoorden te krijgen op bepaalde vragen om met een duidelijk plan volgend seizoen in te gaan.

Ricciardo kwam eind vorig jaar plots zonder stoeltje te zitten nadat zijn contract bij McLaren vroegtijdig werd ontbonden en landgenoot Oscar Piastri als zijn vervanger werd aangesteld. De man uit Perth moest het voor het eerst sinds zijn debuut in 2011 zonder werkgever zien te stellen, maar Red Bull Racing wierp hem een reddingsboei toe. De Oostenrijkse grootmacht bood Ricciardo de rol van derde coureur aan. Een functie waarbinnen hij voornamelijk promotionele activiteiten afwerkt, maar het biedt wel de mogelijkheid om de lijntjes in de paddock kort te houden.

Nog niet klaar

Zo was Ricciardo in Azerbeidzjan aanwezig in de garage van het team, waar hij eerder ook in Australië zijn gezicht liet zien. In gesprek met The Athletic wordt Ricciardo gevraagd naar zijn toekomstplannen: "Diep van binnen weet ik dat ik nog niet klaar ben. Ik heb nooit een wereldkampioenschap gewonnen, maar voor een groot deel van mijn carrière was ik in ieder geval aan het vechten voor podiumplaatsen en overwinningen."

Aan het broeien

Ricciardo vervolgt: "Ik heb mijzelf altijd als goed beschouwd, zo niet beter dan de rest. Ik probeer mijzelf de mindset aan te meten van: als ik mee zou doen, hoe zou ik mij dan voelen? Waar ligt mijn focus? Ik wil nu al die antwoorden zodat ik volgend jaar in kan met een duidelijk plan. Het is aan het broeien", klinkt het. Ricciardo heeft in totaal acht Grand Prix-overwinningen achter zijn naam staan.