In beeld: Sergio Pérez verrijdt eerste meters voor gloednieuw Formule 1-team van Cadillac
Sergio Pérez heeft op woensdag zijn eerste meters gemaakt voor het Formule 1-team van Cadillac. De Mexicaan stapte op het circuit van Imola achter het stuur van een twee jaar oude Formule 1-wagen van Ferrari.
De Formule 1 staat aan de vooravond van een gloednieuw tijdperk in de sport. Niet alleen gaan de reglementen voor het seizoen van 2026 op de schop en worden er nieuwe krachtbronnen geïntroduceerd waardoor de pikorde zomaar op de schop kan gaan, ook maakt een elfde team haar intrede op de grid. Cadillac neemt vanaf volgend jaar officieel deel aan de koningsklasse van de autosport, waarmee twee oudgedienden hun rentree maken in de sport. Sergio Pérez en Valtteri Bottas vormen de line-up voor de Amerikaanse renstal.
Cadillac heeft logischerwijs geen Formule 1-auto's van voorgaande seizoenen in de schuur staan, waardoor het testen tot voor kort beperkt was tot de virtuele wereld. Afgelopen woensdag heeft Pérez echter zijn eerste meters op het circuit voor de renstal gemaakt. Cadillac sloot een deal met motorleverancier Ferrari en mocht met de auto uit het seizoen van 2023 een test verrijden op het circuit van Imola. Dit gebeurde in het kader van een TPC-test (Testing of Previous Cars), waarbij een auto minimaal twee jaar oud moet zijn. Bekijk hieronder de beelden!
