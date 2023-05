Remy Ramjiawan

Dinsdag 2 mei 2023 12:31

Ook dr. Helmut Marko was niet onder de indruk van de inhaalactie van George Russell op Max Verstappen tijdens de sprintrace in Bakoe. De Nederlander was na de wedstrijd furieus en volgens Marko was dat niet meer dan terecht, want de actie was in zijn ogen nogal overdreven.

Russell en Verstappen hebben al diverse knokpartijen met elkaar gehad op de baan. Vorig jaar tijdens de Grand Prix van Spanje werd het duo nog geroemd voor het harde, maar eerlijke gevecht. In Bakoe raakte de Brit de RB19 tijdens de openingsronde en hoewel de Nederlander een flink gat in zijn sidepod had overgehouden van het incident, besloot de wedstrijdleiding niet eens het contact te onderzoeken.

'Buitensporig harde manoeuvre'

Verstappen kwam na de sprintrace verhaal halen bij Russell en dat begrijpt Marko. "Max werd bijna in de muur geduwd door Russells buitensporig harde manoeuvre en daardoor liep de auto aanzienlijk meer schade op dan we aanvankelijk dachten en dat beïnvloedde zeker zijn prestaties", zo opent Marko bij Sky Deutschland. Door het gat in de sidepod verloor de klassementsleider, volgens teambaas Christian Hornern, zo'n drie tienden per ronden en kon hij de jacht op teamgenoot Sergio Pérez, maar ook Charles Leclerc niet meer inzetten.

'Altijd dat excuus'

Russell gaf in eerste instantie nog aan dat hij last had van koude banden en daardoor wat blokkeerde, maar dat vond Verstappen geen sterk argument en Marko sluit zich daarbij aan. "Het was een overdreven krachtige manoeuvre waardoor Max de muur raakte, en Russell heeft dit al vaker meegemaakt. Altijd met het excuus van koude banden. Ik bedoel, hij loopt lang genoeg mee. Zulke dingen zouden hem niet mogen overkomen", aldus Marko