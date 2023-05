Remy Ramjiawan

Dinsdag 2 mei 2023 09:12 - Laatste update: 09:12

De Russische Formule 1-commentator Alexey Popov vermoedt dat Max Verstappen in zijn opmerking na de sprintrace in Bakoe tegenover George Russell simpelweg zijn territorium aan het afbakenen was. Volgens de commentator is de Brit de rivaal van de toekomst en heeft de Nederlander in Bakoe alvast laten zien dat er met hem niet te sollen valt.

Tijdens de openingsronde van de sprintrace in Azerbeidzjan kwam de W14 van Russell in contact met de RB19 van Verstappen. Hoewel er in een eerste instantie niet veel schade aanwezig leek te zijn, was het gat aan linkerkant van de bolide van Verstappen goed zichtbaar na de race. De Limburger had het tijdens de wedstrijd ook niet direct door, maar na de mededeling van engineer Gianpiero Lambiase vroeg de Nederlander zich af hoe het mogelijk was dat zijn collega van Mercedes de positie mocht behouden, ondanks de overduidelijke schade.

Territorium afbakenen

Na de race wilde Verstappen toch even weten hoe het nu precies zat en vroeg om tekst en uitleg van Russell. Dat eindigde in een woordenwisseling waarbij Verstappen zijn collega had gewaarschuwd dat hij hetzelfde kan verwachten in de toekomst. "Een sterke racer markeert onmiddellijk zijn territorium, zoals roofdieren in het wild", zo vertelt Popov bij Sportsmole.

'Max was niet zo boos, als hij liet blijken'

De afgelopen jaren was Lewis Hamilton de aartsrivaal van Verstappen, maar de verwachting is dat Russell dat stokje in de toekomst zal gaan overnemen. "Lewis [Hamilton red.] is op zijn retour, terwijl Russell nu opkomt en een serieuze kanshebber wordt zodra de auto het kan. Dus ik denk dat Max denkt: 'ik maak hem bang voor mij'. Het is misschien wel nodig om tegen hem aan te rijden, zodat hij zich de volgende keer bedenkt", zo vermoedt de commentator. Over wie de schuld in het incident heeft is Popov duidelijk: "Ik ga geen smoesjes verzinnen voor Russell, want hij was echt verantwoordelijk voor het contact, maar het lijkt met niet dat Max zo boos was, als hij liet blijken."