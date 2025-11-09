Max Verstappen weet nog steeds indruk te maken op de fans thuis. De Nederlander laat al jarenlang z'n klasse zien, maar in Brazilië deed hij daar vandaag nog maar eens een extra schepje bovenop. Verstappen begon de Grand Prix op Interlagos vanuit de pitstraat, maar finishte op het podium. Het regent dan ook lof voor de Red Bull-coureur op social media.

Verstappen kende een waardeloos weekend in Brazilië. Tot vandaag. Na een teleurstellende Sprint en kwalificatie, liet hij vandaag toch weer even zien dat niemand hem ooit mag afschrijven. Met een compleet nieuwe auto begon hij de race op Interlagos vanuit de pitstraat. Daar kwam nog een lekke band bij, maar dit alles weerhield Verstappen er niet van op het podium te eindigen. In zijn RB21 sneed hij als een warm mes door de boter richting de voorkant van het veld. Het had niet veel gescheeld of hij was zelfs tweede geworden, wilde het niet dat Antonelli fantastisch verdedigde in de absolute slotfase. De race werd uiteindelijk gewonnen door Lando Norris, maar volgens velen was er maar één GOAT op de baan - en dat is Verstappen.

Social media buigt voor Verstappen in Brazilië

"Geen enkele andere coureur kan vanuit de pitstraat plek drie bereiken en dan ook nog de potentie hebben voor meer als de strategie perfect was", zo schrijft iemand op X. Vrijwel iedereen op het medium is het er mee eens. Volgens velen reed Verstappen op een ongekend hoog niveau in Brazilië. "Een niveau dat de jongens van papaya [McLaren, red.] nooit zullen halen", zo klinkt het. "Het begint absoluut krankzinnig te worden wat hij doet op dit moment. Niet van deze wereld", klinkt het vanuit een andere loftrompet. "De beste coureur die we hebben gezien sinds Senna", schrijft een ander. "Alleen Max kan dit bereiken."

Hieronder een greep uit alle reacties:

no other driver on the grid could go pitlane and p3 and STILL have potential for more if the strategy was perfect — ً (@pr6ve) November 9, 2025

That’s something else! This guy needs to be studied! Haha — Damian (@Damiant0184) November 9, 2025

It's starting to get absolutely insane what he is doing right now. Out of this world — Kannietsverzinnen (@MtTemming) November 9, 2025

Only Max, can do that these days. Amazing race @Max33Verstappen truly among the GOAT. 👍🏼 — Jack The Gnat Man (@realGnatTserong) November 9, 2025

Greatest driver we have seen since Senna — Bruce Wayne (@caraxesthegoat) November 9, 2025

Insane drive. With a puncture too.. 3 stops vs 2. Insane — Alex Shafran (@alexshafran) November 9, 2025

If it wasn’t for the puncture he might even have gotten p1 or at least p2 — templar2077 (@templar2077) November 9, 2025

One of the best races I've seen from him. Freak drive — Parth Dwivedi (@ParthDwivedi26) November 9, 2025

