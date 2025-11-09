Verstappen bedolven onder lof op social media: "Het begint krankzinnig te worden"
Verstappen bedolven onder lof op social media: "Het begint krankzinnig te worden"
Max Verstappen weet nog steeds indruk te maken op de fans thuis. De Nederlander laat al jarenlang z'n klasse zien, maar in Brazilië deed hij daar vandaag nog maar eens een extra schepje bovenop. Verstappen begon de Grand Prix op Interlagos vanuit de pitstraat, maar finishte op het podium. Het regent dan ook lof voor de Red Bull-coureur op social media.
Verstappen kende een waardeloos weekend in Brazilië. Tot vandaag. Na een teleurstellende Sprint en kwalificatie, liet hij vandaag toch weer even zien dat niemand hem ooit mag afschrijven. Met een compleet nieuwe auto begon hij de race op Interlagos vanuit de pitstraat. Daar kwam nog een lekke band bij, maar dit alles weerhield Verstappen er niet van op het podium te eindigen. In zijn RB21 sneed hij als een warm mes door de boter richting de voorkant van het veld. Het had niet veel gescheeld of hij was zelfs tweede geworden, wilde het niet dat Antonelli fantastisch verdedigde in de absolute slotfase. De race werd uiteindelijk gewonnen door Lando Norris, maar volgens velen was er maar één GOAT op de baan - en dat is Verstappen.
Social media buigt voor Verstappen in Brazilië
"Geen enkele andere coureur kan vanuit de pitstraat plek drie bereiken en dan ook nog de potentie hebben voor meer als de strategie perfect was", zo schrijft iemand op X. Vrijwel iedereen op het medium is het er mee eens. Volgens velen reed Verstappen op een ongekend hoog niveau in Brazilië. "Een niveau dat de jongens van papaya [McLaren, red.] nooit zullen halen", zo klinkt het. "Het begint absoluut krankzinnig te worden wat hij doet op dit moment. Niet van deze wereld", klinkt het vanuit een andere loftrompet. "De beste coureur die we hebben gezien sinds Senna", schrijft een ander. "Alleen Max kan dit bereiken."
Hieronder een greep uit alle reacties:
Gerelateerd
Net binnen
Max Verstappen knipoogt naar Lando Norris: 'Ondanks pitstart en een lekke band!' | GPFans Race Day
- 6 minuten geleden
Lambiase biedt excuses aan bij Verstappen: dit is wat hij zei
- 15 minuten geleden
Verstappen luidkeels toegezongen, Norris massaal uitgefloten na zege in São Paulo
- 22 minuten geleden
- 1
Verstappen wijst naar meer dan alleen setupwijziging en nieuwe motor: 'Dít hielp ook mee'
- 37 minuten geleden
Piastri kruipt richting schorsing toe en foetert over FIA-straf: "Ik zat er duidelijk naast"
- 53 minuten geleden
- 2
Leclerc wijst op gedeelde schuld na vroege exit: '50/50 tussen Antonelli en Piastri'
- 1 uur geleden
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- Gisteren 11:43