Lando Norris heeft de Sprint in Brazilië op zijn naam gezet. De kampioenschapsleider zag zijn teamgenoot - en grootste concurrent - in de beginfase crashen en kon zodoende weer wat uitlopen in de WK-stand. Kimi Antonelli finishte als tweede, gevolgd door George Russell. De vierde plek was er voor Max Verstappen, die geen vuist kon maken. In de slotfase was er nog een snoeiharde crash voor Gabriel Bortoleto.

