Remy Ramjiawan

Zondag 30 april 2023 17:03

Esteban Ocon moest tijdens zijn pitstop aan het einde van de race in Bakoe hard in de ankers om de fotografen te ontwijken die al de pitstraat waren opgelopen. De stewards hebben inmiddels een onderzoek lopen, maar voor de Fransman werd het toch even benauwd.

Alpine had van tevoren veel verwacht van het raceweekend in Azerbeidzjan, het team heeft namelijk een aantal updates meegenomen. Pierre Gasly zag tijdens de enige vrije training op vrijdag zijn bolide vlamvatten en hoewel het team nog een huzarenstukje had afgeleverd om de wagen van de Fransman op tijd klaar te krijgen voor de kwalificatie, was het Gasly die even later in de muur terecht kwam.

Artikel gaat verder onder video

'Dit is gekkenwerk'

Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan gokte het team van Alpine met Ocon op een late safety car. De enkelvoudig racewinnaar kwam aan het einde van de race alsnog naar de pitbox om de verplichte stop uit te voeren, maar werd ineens geconfronteerd met een aantal fotografen in de pitstraat. "Dit is gekkenwerk. Het had een groot, groot [ongeluk red.] kunnen zijn vandaag. En het is zeker iets wat besproken moet worden. Dit willen we niet zien", zo opent Ocon bij ESPN.

'Ze waren heel dichtbij'

Hij legt uit hoe de situatie vanuit de auto eruit zag: "Ik begrijp niet waarom we de podiumceremonie beginnen voor te bereiden terwijl we nog aan het racen zijn. Er is nog één ronde te gaan, er zijn nog steeds mensen die niet gepit hebben. Ik kom aan met 300 km/u en ik rem heel laat. Toen zag ik ineens al die mensen om me heen." Het incident had fout kunnen aflopen en dat realiseert Ocon zich ook. "Ze waren echt heel dichtbij. Ik moest van mijn gas af en ik had niet graag die persoon in het midden willen zijn, met de snelheid waarmee we aankomen. Als ik mijn rempunt had gemist, dan was dit een grote ramp geworden", aldus Ocon die met de FIA gaat praten als er niets gaat veranderen.