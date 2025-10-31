Hoewel het weer nog alle kanten op kan gaan in Brazilië, wijzen de eerste voorspellingen van Weeronline op een weekend vol regen in São Paulo. In 2024 was dat ook het geval en toen wist Max Verstappen vanaf P17 te winnen op het Autódromo José Carlos Pace.

Lando Norris is na het raceweekend in Mexico-Stad de nieuwe kampioenschapsleider. De Engelsman mag die rol gaan vertolken tijdens het sprintweekend in São Paulo. Oscar Piastri heeft slechts één punt achterstand en kan dus de leiding in het klassement teruggrijpen, maar de weersomstandigheden lijken te wijzen op een groot voordeel voor Verstappen. De Nederlander heeft nog vier raceweekenden om het gat van 36 punten op Norris goed te maken.

Artikel gaat verder onder video

Voorlopige weersvoorspelling GP van Sao Paulo

Volgende week gaat het sprintweekend van start op vrijdag 7 november. In totaal valt er ongeveer 16 mm regen en de neerslagkans wordt dan ook op 100 procent geschat, met een temperatuur van 25 graden Celsius. Zaterdag is de kans op neerslag 95 procent, met in totaal 11 mm die verwacht wordt, onder een temperatuur van 27 graden Celsius. Zondag lijkt voorlopig de beste dag van het raceweekend te worden. Ook dan is de neerslagkans enorm hoog, met 90 procent. De verwachte neerslag zal zo'n 6 mm zijn onder een temperatuur van 24 graden Celsius.

De weersvoorspelling voor volgend weekend wijst naar een voordeel voor Verstappen🇧🇷 pic.twitter.com/Gu5igbY42L — GPFans NL (@GPFansNL) October 31, 2025

Gerelateerd