Lars Leeftink

Zaterdag 29 april 2023 16:24 - Laatste update: 16:27

Sergio Pérez schreef zaterdagmiddag de eerste sprintrace van het seizoen op zijn naam. In Azerbeidzjan versloeg hij op overtuigende wijze Charles Leclerc en Max Verstappen. Acht punten voor de Mexicaan dus, en hij was dan ook tevreden over zijn korte race.

Na de race kon Pérez alleen maar blij zijn met het feit dat hij na een matige start, waardoor Leclerc op P1 bleef, uiteindelijk toch de sprintrace won. "Het was een goede race, zeker met deze lastige condities. Er was veel druk op ons en de engineers, dus om dan met het maximale aantal punten de dag af te sluiten was het belangrijkste doel. Maar we weten ook dat morgen de echte race is."

Artikel gaat verder onder video

Race zondag

Zondag start Pérez vanaf P3, achter Leclerc en Verstappen. "We hebben wel wat geleerd over de auto vandaag, maar we zullen morgen met meer benzine rondrijden en de omstandigheden zullen ook anders zijn. Maar we hebben vandaag zeker wat geleerd." Tot slot had hij nog een waarschuwing voor Leclerc en Verstappen in huis. "P3 is niet ideaal van de race van morgen, maar ik ga een poging wagen om voor de overwinning te gaan."