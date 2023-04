Leclerc gelaten na P2 in Bakoe: "Red Bull heeft de overhand in de race"

Remy Ramjiawan

Zaterdag 29 april 2023 16:28

Voor Charles Leclerc is de tweede plek in de sprintrace in Bakoe iets wat hij wel zag aankomen. Hoewel de Monegask voor de winst wilde gaan, moet hij toegeven dat de Red Bulls in de race gewoon nog te snel zijn.

Leclerc wist vriend en vijand vrijdagmiddag te verrassen door de pole position voor de race op zondag te pakken. Dat kunstje herhaalde de Ferrari-coureur zaterdagochtend tijdens de Sprint Shootout en dus mocht hij vanaf pole starten. Uiteindelijk kwam Sergio Pérez, die vanaf de tweede plek startte, er voorbij en Leclerc gaf zich dan ook snel gewonnen.

'Het bevestigt wat we al dachten'

Volgens de Ferrari-coureur had er niet meer ingezeten: "We kunnen de auto niet veranderen. Ja, we kunnen hier en daar een flapje anders zetten. Maar dit bevestigt wat we al dachten: De Red Bull heeft de overhand in de races." Toch wil Leclerc niet te negatief zijn, hij weet maar al te goed hoe het team er een paar races geleden voor stond. "Maar we moeten niet vergeten hoe ver we achter stonden, drie races geleden. Dus we hebben een stap vooruit gezet, maar we zijn nog steeds niet waar we willen zijn. Als de winst niet mogelijk is, dan moeten we maximaliseren. En vandaag was er niets meer mogelijk dan de tweede plek en voor morgen gaan we proberen de winst te pakken, ondanks dat Red Bulls er echt wel sneller uitzien", aldus Leclerc.

Bandenmanagement

De sprintrace is wat dat betreft een voorbode voor wat er zondag tijdens de Grand Prix verwacht kan worden en Leclerc wijst naar het bandenmanagement. "Ik ben het gevecht met Checo uit de weg gegaan, want ik wilde mijn banden niet er doorheen jagen en ik wist dat dat ons zwaktepunt zou kunnen worden. Ik heb geprobeerd binnen DRS-afstand van Checo te blijven, maar het was niet genoeg. We verloren teveel richting het eind met de degradatie", concludeert Leclerc.