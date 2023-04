Leclerc verrast vriend en vijand met pole position in Bakoe: "We staan ineens op pole"

Remy Ramjiawan

Vrijdag 28 april 2023 16:44

Charles Leclerc was met de 1:40.203 de snelste man tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Monegask was, naar eigen zeggen, van tevoren al blij als hij de Mercedessen en de Aston Martins achter zich kon houden, maar mag zondag zelfs vanaf pole position starten.

De kwalificatie in Azerbeidzjan was er ééntje om de vingers bij af te likken. Vooral in Q1 gebeurde er van alles en zorgden twee rode vlaggen voor een onderbreking en duurde de eerste sessie daardoor bijna vijftig minuten. In Q3 gingen de coureurs ervoor zitten en op een circuit waar van tevoren werd gedacht dat Red Bull er goed op uit de voeten zou komen, was het Leclerc die uiteindelijk met de snelste tijd in zijn handen staat.

Onverwachtse pole

"Natuurlijk ben ik verrast. We gingen het weekend in met de gedachte dat we het goed zouden doen als we voor de Mercedessen en Aston Martins zouden staan en nu staan we ineens op pole", zo spreekt de Monegask zijn verbazing uit. "Dus het is een lekkere verrassing." Toch moet Leclerc toegeven dat de Ferrari in Q3 weliswaar goed presteerde, maar qua racepace nog niet aan de RB19 kan tippen. "Maar we moeten niet vergeten dat onze raceauto nog wel achter de Red Bull staat, dus het wordt lastig om de leiding te behouden, maar dat is wel het doel", zo vertelt hij.

'Voelt goed'

Tijdens de eerste training kende Leclerc een rommelige sessie, maar het kwam tijdens de kwalificatie allemaal samen. "Ik ben erg blij met het rondje. Het was een erg uitdagend weekend voor ons allemaal, omdat we weinig tijd hadden om te oefenen. We hadden maar een vrije training en daarna moet je er staan. Maar het voelde goed vanaf de start en ja ik ben erg blij", aldus Leclerc die in Bakoe zijn eerste pole position van het seizoen weet te pakken.