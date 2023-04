Vincent Bruins

Vrijdag 28 april 2023 16:43 - Laatste update: 16:46

Max Verstappen zal de Grand Prix van Azerbeidzjan zondag vanaf de voorste rij aanvangen, maar niet vanaf pole position. Hij werd verslagen door Charles Leclerc in een bloedstollende kwalificatie op het stratencircuit van Bakoe.

Verstappen stond bovenaan de tijdenlijst in het eerste, chaotische gedeelte van Q1 waarin tweemaal de rode vlaggen gezwaaid moesten worden voor crashes van Nyck de Vries en Pierre Gasly. Hij verbeterde met een 1:41.398 in de slotfase van de sessie, maar Leclerc ging nog eens 0.129 seconden sneller. Een rondetijd van 1:40.822 was genoeg voor de Red Bull-coureur om wel eerste te worden in Q2. In de eerste run van Q3 zetten Verstappen en Leclerc op een duizendste van een seconde exact dezelfde rondetijd neer. In de tweede run verbeterde de Nederlander wel zijn tijd, maar werd toch verslagen door de Ferrari-coureur. Verstappen klokte een 1:40.391 en zal zondag vanaf de voorste rij starten en dat is voor hem voor het eerst in Bakoe.

Perfect rondje

"Het is altijd lastig om hier een heel rondje perfect te doen," vertelde Verstappen na afloop van de kwalificatie. "We probeerden iets anders in de uitloopronde van onze tweede run wat uiteindelijk misschien niet ideaal is geweest voor de rondetijd. Het is dus lastig om het hier perfect te doen in Q3, het is echt niet makkelijk. Hoe dan ook, we hebben P2 gepakt, we weten dat we een goede auto hebben, dus zo slecht is het nog niet. Natuurlijk wil je altijd vooraan starten, maar we hoeven maar één auto in te halen."

Sprint

"Ik kijk ernaar uit om te zien hoe we het daar gaan doen," legde de tweevoudig wereldkampioen uit over de Sprint die morgen wordt gehouden. "Misschien dat we wat verbeterpuntjes kunnen vinden. Over het algemeen is het allerbelangrijkste om uit de problemen blijven. Een fout zit in een klein hoekje hier. Dus dat is iets wat we zeker niet willen doen. We gaan het zien wat er morgen gebeurt."