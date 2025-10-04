Dat Max Verstappen soms een kort lontje kan hebben in de auto, dat is inmiddels wel algemeen bekend. Echter liet de doorgaans zo rustige Gianpiero Lambiase zich tijdens de kwalificatie in Singapore ook eventjes gaan ten opzichte van Lando Norris.

Verstappen leek er het hele weekend al goed bij te zitten in Singapore, op het circuit waar Red Bull én Verstappen over het algemeen niet geweldig voor de dag komen. Verstappen hoopte in zijn laatste run nog een gooi te doen naar de pole, maar werd daarin - zo was hij duidelijk - gehinderd door Norris: "Dit is wat er gebeurt wanneer er een auto voor je gewoon rustig twee seconden aan het cruisen is. Dat hebben we gezien. Dit gaan we onthouden", zo foeterde de viervoudig wereldkampioen over de McLaren die hem in de weg zat. Vervolgens kreeg hij de vraag wie hem in de weg reed en de Nederlander reageerde met een knipoog: "Niet Oscar. Het is jammer. Anders hadden we dichtbij gezeten voor de pole", zei hij meteen na afloop.

Irritaties bij Lambiase

De viervoudig wereldkampioen bleek echter niet de enige in Singapore te zijn geweest die de actie van Norris vervelend vond. Vlak na afloop van de sessie hoorden we de altijd rustige Lambiase ook al foeteren op de boardradio nadat het rondje van Verstappen dus moest worden afgekapt vlak voor de laatste bocht. "Daar kun je je maatje voor bedanken!" Overigens heeft Verstappen alsnog een beter uitzicht richting de zondag. De Nederlander start weliswaar achter George Russell, maar wel voor beide McLarens.

