McLaren neemt per direct afscheid van coureur | GPFans News
McLaren neemt per direct afscheid van coureur | GPFans News
Het team van McLaren neemt afscheid van Formule 2-coureur Alex Dunne. Dunne was onderdeel van het McLaren Driver Development Programme, maar die banden zijn per direct verbroken.
Gerelateerd
Net binnen
Horner in F1
Haas: 'Horner heeft zich bij ons gemeld en er zijn gesprekken gevoerd'
- 8 minuten geleden
Verstappen in F1
Verstappen over mogelijk gevecht met Piastri en Norris: 'Of ik bezig ben met de titel?'
- 47 minuten geleden
Hamilton over Roscoe
Hamilton dankbaar voor berichten na overlijden Roscoe: 'Geweldig om te zien'
- 1 uur geleden
Verstappen en Nürburgring
Verstappen hakt knoop door: 'Zal dit jaar niet meer op de Nürburgring rijden'
- 2 uur geleden
GPFans News
McLaren neemt per direct afscheid van coureur | GPFans News
- 2 uur geleden
Norris & Verstappen
Norris reageert cynisch na vragen over titelstrijd en Verstappen: "Ja, ik ben heel bang!"
- 3 uur geleden
- 7
Veel gelezen
200.000+ views
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
150.000+ views
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
150.000+ views
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
100.000+ views
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
100.000+ views
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
100.000+ views
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september