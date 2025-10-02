close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Alex Dunne, McLaren, 2025, generic, Monza

McLaren neemt per direct afscheid van coureur | GPFans News

McLaren neemt per direct afscheid van coureur | GPFans News

Lars Leeftink

Het team van McLaren neemt afscheid van Formule 2-coureur Alex Dunne. Dunne was onderdeel van het McLaren Driver Development Programme, maar die banden zijn per direct verbroken.

Gerelateerd

GPFans News
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Haas: 'Horner heeft zich bij ons gemeld en er zijn gesprekken gevoerd'
Horner in F1

Haas: 'Horner heeft zich bij ons gemeld en er zijn gesprekken gevoerd'

  • 8 minuten geleden
Verstappen over mogelijk gevecht met Piastri en Norris: 'Of ik bezig ben met de titel?'
Verstappen in F1

Verstappen over mogelijk gevecht met Piastri en Norris: 'Of ik bezig ben met de titel?'

  • 47 minuten geleden
Hamilton dankbaar voor berichten na overlijden Roscoe: 'Geweldig om te zien'
Hamilton over Roscoe

Hamilton dankbaar voor berichten na overlijden Roscoe: 'Geweldig om te zien'

  • 1 uur geleden
Verstappen hakt knoop door: 'Zal dit jaar niet meer op de Nürburgring rijden'
Verstappen en Nürburgring

Verstappen hakt knoop door: 'Zal dit jaar niet meer op de Nürburgring rijden'

  • 2 uur geleden
McLaren neemt per direct afscheid van coureur | GPFans News
GPFans News

McLaren neemt per direct afscheid van coureur | GPFans News

  • 2 uur geleden
Norris reageert cynisch na vragen over titelstrijd en Verstappen:
Norris & Verstappen

Norris reageert cynisch na vragen over titelstrijd en Verstappen: "Ja, ik ben heel bang!"

  • 3 uur geleden
  • 7
Meer nieuws

Veel gelezen

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x