Verstappen verplettert veld: zo verliep het tweede uur op de Nordschleife

Remy Ramjiawan
Max Verstappen in the garage at the Nurburgring

Max Verstappen heeft zijn tweede pitstop op de Nordschleife ingelost. De Nederlander verpletterde het veld tijdens zijn tweede stint en ging met meer dan een minuut voorsprong de pitstraat in.

Verstappen begon de race vanaf P3 en het team besloot dat hij twee stints zou rijden. In de eerste bocht wist de viervoudig kampioen direct de leiding te pakken en die niet meer uit handen te geven. Aan het einde van de eerste stint werd de jacht op het ronderecord ingezet, maar Verstappen was ongeveer twee seconden langzamer.

Tweede stint Verstappen

Na de pitstop werd de Ferrari 296 GT3 weer voorzien van brandstof en kon Verstappen in zijn tweede stint het gat naar de nummer twee van Haupt Racing Team per ronde vergroten. Aan het einde van die stint had de Nederlander een voorsprong van meer dan een minuut opgebouwd. De rondetijden gingen opnieuw omlaag, maar het ronderecord werd nog niet gebroken.

Het team van Emil Frey Racing lag ondertussen comfortabel aan kop. Teamgenoot Chris Lulham stapte zojuist in voor de derde stint; het is nog de vraag of hij ook de vierde stint zal rijden, of dat Verstappen terugkeert achter het stuur van de Ferrari.

