Het zijn roerige weken voor het team van Ferrari en de eerste drie races mogen op zijn zachtst gezegd behoorlijk teleurstellend genoemd worden. Fred Vasseur hoopt door middel van updates snel een ommekeer te bewerkstelligen en blijft ondanks alle tegenslagen positief. Helmut Marko begrijpt niet helemaal waarom.

Voorlopig gaat het allemaal niet bepaald van een leien dakje voor het team van Ferrari. Na een prima 2022-jaar, het team werd keurig tweede achter het team van Red Bull, besloten Mattia Binotto en de Italianen tóch uit elkaar te gaan. Er was een vergrootglas op de samenwerking komen te liggen wegens de uiteindelijk toch wat tegenvallende resultaten, die vaak door geblunder aan de pitmuur en chaos in de pitbox niet helemaal werden zoals het team had gehoopt. Voor 2023 hoopte men in de vorm van Vasseur iemand te hebben gevonden die rust binnen het team kon brengen.

Langzaam en onbetrouwbaar

Desalniettemin moet je dan wel over een auto beschikken die mee kan doen om de knikkers en daar lijkt het voorlopig behoorlijk aan te schorten bij het team uit Maranello. De nieuwe Ferrari lijkt qua snelheid een pas op de plaats gemaakt te hebben en op dit moment moet men voorrang verlenen aan zowel Aston Martin als Mercedes. Ook is de betrouwbaarheid van de Italiaanse productie voorlopig nog niet om over naar huis te schrijven, waardoor er in de eerste drie races slechts 26 schamele punten bij elkaar gesprokkeld werden.

Marko begrijpt er niks van

Werk aan de winkel dus voor Ferrari en misschien zelfs al een kleine reden voor paniek. Vasseur probeert in de media in ieder geval zijn meest positieve kant te laten zien, maar Red Bull-adviseur Marko kan niet begrijpen dat de stemming bij Ferrari op dit moment ogenschijnlijk zo goed is. "Mercedes maakt er ogenschijnlijk veel werk van en komt met nieuwe updates in Baku", vertelt hij tegenover Motorsport.com over de concurrentie. "Ferrari is tot dusver steeds op waarde geklopt. Ik snap dan ook niet waarom teambaas Vasseur alles steeds in positief daglicht zet", besluit hij.