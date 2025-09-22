Max Verstappen en Red Bull Racing lijken eindelijk in rustiger vaarwater te belanden nu het team de juiste snaar weer heeft weten te raken op de baan. Ook voor ontwerper Pierre Waché betekent het dat de rust langzaam wederkeert. Max Verstappen beaamt dat zijn teamgenoot in ieder geval minder rondjes loopt.

Lange tijd dit seizoen leken de McLarens onverslaanbaar en was de Red Bull amper bestuurbaar. De afgelopen weken lijkt er na de zomerstop toch echter ineens wat veranderd te zijn. Verstappen wist zowel de race in Monza als die in Bakoe op klassieke Verstappen-wijze te winnen, terwijl de McLarens er met name afgelopen weekend een potje van maakten. Ineens lijkt er weer een hoop goed te gaan bij de Milton Keynes-formatie: zowel Verstappen als Yuki Tsunoda boekten in Bakoe mooie resultaten en de RB21 lijkt een stuk beter te besturen dan voorheen. Het biedt hoop voor de toekomst en een vermindering van stress.

Artikel gaat verder onder video

Sigaretje minder

Met name Adrian Newey-opvolger Waché zal de afgelopen maanden toch menig slapeloze nachten hebben meegemaakt. Hij is uiteindelijk de eindverantwoordelijke voor de prestaties van de wagen en nu het na de zomerstop allemaal zo van een leien dakje gaat, zal hij toch ook wel opgelucht ademhalen. "Waché steekt in zo’n race-weekend talloze sigaretten op, maar laat dat er nu op z’n minst eentje minder zijn nu de grootste problemen met de RB21 lijken te zijn opgelost", zo schrijft De Telegraaf gekscherend over de technische kopman.

Minder rondjes

Ook Verstappen reageert met een knipoog op de dalende stress bij de Fransman: "Pierre loopt nu wat minder rondjes. We hebben samen al heel veel mooie momenten beleefd. Dan is het niet fijn wanneer je door een mindere periode gaat. Dit, nu we weer hebben gewonnen, maakt het dan weer extra mooi. De sfeer is heel goed en dat geeft óók vertrouwen. Mensen zien licht aan het einde van de tunnel en denken: hé, het ziet er beter uit’", besluit de viervoudig wereldkampioen.

Gerelateerd