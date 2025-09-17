'F1 overweegt om aantal sprintraces te verdubbelen en denkt aan reverse grid'
De Formule 1 blijft nog altijd sleutelen aan het format, en volgens F1-journalist Chris Medland wordt serieus overwogen om het aantal sprintraces per seizoen uit te breiden. Daarnaast wordt binnen de Formule 1 ook gekeken naar de mogelijkheid om een omgekeerde startgrid tijdens de verkorte races in te voeren.
Formule 1-CEO Stefano Domenicali gaf onlangs aan dat de sport nog altijd aan het format van de sprintraces werkt. Dit jaar en komend jaar zijn er nog zes sprintraces per seizoen, maar de FOM wil dit op langere termijn uitbreiden. Domenicali benadrukte dat de sport zich moet richten op nieuwe fans, die de huidige races soms te lang vinden duren. Een eventuele inkorting van de Grands Prix behoort daarom ook tot de mogelijke opties.
Verdubbeling sprintraces en reversed grid
Medland meldt dat binnen de FOM wordt nagedacht over een uitbreiding van het aantal sprintraces naar twaalf per seizoen. Daarbij zou het format worden opgefrist, waarbij een reverse grid een optie is. In zowel de Formule 2 als de Formule 3 bestaat dit format al. In de Formule 2 wordt bijvoorbeeld de top tien van de kwalificatie in omgekeerde volgorde op de startgrid geplaatst voor de sprintrace. Dit zou meer inhaalacties opleveren en biedt kansen aan coureurs die normaal niet aan de voorkant van het veld te vinden zijn.
