Remy Ramjiawan

Zondag 23 april 2023 17:11

Adam Fitzgerald, nieuwkomer in het Formula Regional European Championship, heeft rugletsel opgelopen bij het zoveelste incident met de controversiële sausage kerbstones ook wel 'gele broodjes' genoemd.

De openingsronde van het FRECA-kampioenschap vond dit weekend plaats in Imola. De eerste race, die bol stond van de incidenten, werd met nog enkele minuten op de klok afgevlagd nadat de 16-jarige Fitzgerald in het grind tot stilstand was gekomen. De reden voor zijn trip door het grind werd niet getoond in de uitzending, maar zijn team, Race Performance Motorsport, heeft sindsdien op sociale media zijn woede geuit.

'Wat moet er nog gebeuren?'

"Vandaag hebben deze gekke gele schansen bovenop de kerbs, beter bekend als 'SAUSAGE KERBS' of 'BANANA'S', de ruggengraat van een andere coureur opgeëist", zo luidde de verklaring van het team. "Deze [kerbstones] lanceren de auto in de lucht met gevaarlijke situaties voor de coureurs tot gevolg. Ik weet niet wat er nog moet gebeuren om de mensen te laten inzien dat deze Worst kerbs absoluut geen plaats hebben in de Formule Motorsport. "We wensen Adam een spoedig herstel na de verwondingen die hij vandaag door deze kerbs heeft opgelopen." Inmiddels is bevestigd dat Fitzgerald drie wervels heeft gebroken.

Gele broodjes

De sausage kerbs zijn voor de coureurs een doorn in het oog. Ook in de Formule 1 zijn er diverse klachten geweest over de kerbstones. In 2019 lanceerde Formule 3-coureur Alexander Peroni zijn auto in de lucht en liep daarbij een gebroken wervel op in Monza. Maar nog recentelijker liep W Series-coureur Abbie Eaton twee gebroken wervels op bij het raken van één van deze kerbs op het Circuit of the Americas.

George Russell, directeur van de Grand Prix Drivers' Association gaf na een eerder incident al aan: "Het is iets waar de FIA en de Formule 1 echt naar moeten kijken, want we zagen weer een behoorlijk gevaarlijk incident in de Formule Regional op Monza. De GPDA dringt er bij de FIA hard op aan om verbeteringen aan te brengen, want ik weet niet wat de exacte verwondingen van de coureurs waren, maar ik geloof dat iemand zijn rug heeft gebroken."