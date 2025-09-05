Om 17:00 uur is het tijd voor de tweede vrije training van het weekend van de F1 Grand Prix van Italië op het iconische circuit in Monza. Wie kan van de eerste naar de tweede vrije training stappen gaan zetten en wie blijkt tijdens zowel de kwalificatieruns als de longruns het snelst te zijn? Volg hier alle ontwikkelingen live.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix Italië Sorteer op: Laatste Oudste Rode vlag Daar is de tweede rode vlag van het weekend en de eerste van VT2. Antonelli staat in de gravel in bocht zeven. Tsunoda Tsunoda staat op P20 en is 2.4 seconden langzamer dan Verstappen momenteel. Net zoals in VT1 een moeizame start van de sessie voor de Japanner. Problemen met spiegels Zowel Piastri als Norris hebben problemen met hun spiegels. Norris is zijn spiegel zelfs helemaal kwijt nu. Ondertussen gaat Alonso naar P2 op 0.003 seconden van Piastri. Piastri Russell gaat even naar P1, maar wordt al snel afgetroefd door Piastri met 0.010 seconden. Hamilton, die een paarse eerste sector noteerde, gaat naar P8. Antonelli en Verstappen Antonelli verrast even en gaat naar P1 na een moeizame VT1 voor hem, maar Verstappen heeft daar geen zin in. De Nederlander is 0.090 seconden sneller dan Antonelli en zet zijn auto op P1. Leclerc Leclerc gaat met zijn eerste tijd naar P8. Hamilton en Verstappen zijn nu bezig met hun eerste snelle rondje van VT2. Norris McLaren was zoekende in VT1 en zal in deze sessie hopen op wat betere resultaten. Norris gaat op mediums naar P1, Piastri naar P6. Eerste tijden De eerste tijden in VT2 stromen binnen. Voor nu staat Albon op P1, voor Bortoleto en Russell. Albon was ook al in vorm tijdens VT1. Bandenkeuzes Alle coureurs zijn buiten, dus we weten ook wie op welke band rijdt. Haas, Mercedes, Ferrari, Verstappen en Hulkenberg rijden op hards. De rest op mediums. Banden Voor nu kiezen Haas, Russell en Hulkenberg voor de hards, de rest voor mediums om VT2 te beginnen. Piastri en Colapinto Piastri en Colapinto zijn meteen naar buiten. Logisch, want zij reden niet tijdens de eerste vrije training. VT2 begonnen De tweede vrije training is begonnen en de coureurs gaan langzaam maar zeker naar buiten! Wederom wordt de VSC meteen bij de start getest. Weerbericht Tijdens de tweede vrije training hoeven we qua weer geen verrassingen te verwachten. Het gaat droog blijven en we gaan een mix van zon en wolken zien.

