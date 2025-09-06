Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië?

De zaterdag van het raceweekend in Monza is aangebroken. Vandaag staat het laatste trainingsuurtje op het programma, maar wordt er ook gekwalificeerd voor de Grand Prix van Italië.

Oscar Piastri is naar Italië afgereisd als klassementsleider. De Australiër leidt met 309 punten, terwijl titelrivaal Lando Norris in Zandvoort een pijnlijke uitvalbeurt kende. Het onderlinge verschil is opgelopen tot 34 punten, waardoor de Engelsman zich geen fout meer kan veroorloven. Max Verstappen maakt rekenkundig nog steeds kans op de titel, maar met een achterstand van 104 punten op Piastri is er een wonder nodig wil hij aan het einde van het seizoen titel nummer vijf in handen hebben.

Eerste twee oefensessies

Aan het einde van de eerste vrije training, die door het stilvallen van George Russell met een VSC werd beëindigd, stond Lewis Hamilton bovenaan. Charles Leclerc volgde op P2, tot vreugde van de Tifosi. Carlos Sainz eindigde op P3, terwijl Verstappen er competitief uitzag op P4. Lando Norris was met P6 de beste McLaren, en Oscar Piastri zat VT1 langs de kant, omdat Alex Dunne die sessie meters maakte in zijn MCL39. Norris was tijdens de VT2 de snelste man, voor Leclerc en Sainz. Verstappen wist te zesde tijd te klokken en kwam zo'n twee tienden van een seconde tekort.

Tijdschema Grand Prix van Italië

Vanmiddag om 12:30 uur gaat het licht op het Autodromo Nazionale Monza voor de derde en tevens laatste vrije training. Om 16:00 uur is het dan vervolgens tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië.

Zaterdag 6 september

12:30 uur: Vrije Training 3

16:00 uur: Kwalificatie

