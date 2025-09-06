Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië?
Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië?
De zaterdag van het raceweekend in Monza is aangebroken. Vandaag staat het laatste trainingsuurtje op het programma, maar wordt er ook gekwalificeerd voor de Grand Prix van Italië.
Oscar Piastri is naar Italië afgereisd als klassementsleider. De Australiër leidt met 309 punten, terwijl titelrivaal Lando Norris in Zandvoort een pijnlijke uitvalbeurt kende. Het onderlinge verschil is opgelopen tot 34 punten, waardoor de Engelsman zich geen fout meer kan veroorloven. Max Verstappen maakt rekenkundig nog steeds kans op de titel, maar met een achterstand van 104 punten op Piastri is er een wonder nodig wil hij aan het einde van het seizoen titel nummer vijf in handen hebben.
Eerste twee oefensessies
Aan het einde van de eerste vrije training, die door het stilvallen van George Russell met een VSC werd beëindigd, stond Lewis Hamilton bovenaan. Charles Leclerc volgde op P2, tot vreugde van de Tifosi. Carlos Sainz eindigde op P3, terwijl Verstappen er competitief uitzag op P4. Lando Norris was met P6 de beste McLaren, en Oscar Piastri zat VT1 langs de kant, omdat Alex Dunne die sessie meters maakte in zijn MCL39. Norris was tijdens de VT2 de snelste man, voor Leclerc en Sainz. Verstappen wist te zesde tijd te klokken en kwam zo'n twee tienden van een seconde tekort.
Tijdschema Grand Prix van Italië
Vanmiddag om 12:30 uur gaat het licht op het Autodromo Nazionale Monza voor de derde en tevens laatste vrije training. Om 16:00 uur is het dan vervolgens tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië.
Zaterdag 6 september
12:30 uur: Vrije Training 3
16:00 uur: Kwalificatie
Gerelateerd
Net binnen
Waché deelt Red Bull-plan voor GP Italië met Verstappen: "Dán zijn we hier succesvol"
- 14 minuten geleden
Van Overdijk wil IndyCar of NASCAR naar Zandvoort halen: "Zou hier fantastisch passen"
- 57 minuten geleden
'F1-meeting over terugkeer V8-motoren is afgeblazen'
- 1 uur geleden
Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië?
- 2 uur geleden
Verstappen in de buurt van snelste tijden, Jos Verstappen haalt uit naar papa Pérez | GPFans Recap
- Gisteren 21:51
- 1
Verstappen komt Ferrari-motorhome uitgelopen, Vasseur reageert
- Gisteren 21:24
- 2
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus