Lando Norris heeft ook in de tweede vrije training op Zandvoort de snelste tijd geklokt. In een door chaos gedomineerde sessie liet hij een 1:09.890 noteren. Hiermee was de McLaren-coureur nipt sneller dan nummer twee Fernando Alonso, die er wederom goed bij zat. Max Verstappen kwam niet verder dan de vijfde tijd. Lance Stroll en Alexander Albon veroorzaakten een rode vlag.

Onder de dreiging van grijze wolkenvelden ging de tweede vrije training van start. Op een paar druppels na, begon de sessie droog. Alonso ging wederom goed van start en schoot naar de bovenkant van de tijdenlijst. Dat deed de Aston Martin-coureur op het moment dat Verstappen voor het eerst naar buiten reed. De Nederlander bleef relatief lang binnen. De coureurs kozen voor verschillende strategieën met betrekking tot de banden. We zagen in de beginfase zowel de softs, mediums als hards op de baan. Verstappen reed op de harde variant en klokte daarmee in de eerste tien minuten de vijfde tijd. De sessie werd echter kort daarna stilgelegd via een rode vlag voor Stroll. De Canadees klapte in de Hugenholtzbocht in de muur en liep fikse schade op. Zelf bleef hij gelukkig ongedeerd.

Hadjar valt stil, Hamilton spint en Norris klokt snelste tijd

De sessie was amper weer hervat of we kregen wederom een neutralisatie. Ditmaal was het Hadjar die stilviel. De Racing Bulls-coureur crashte niet, maar verloor plots vermogen. Het resulteerde tijdelijk in een virtual safety car. Toen de tweede vrije training weer van start kon gaan, probeerde Hülkenberg er - op het moment dat Bearman tijdelijk aan de leiding ging - een snellere ronde uit te persen. Dit lukte, want de Duitser nam op de softs de snelste tijd over. Vervolgens was het de beurt aan Hamilton, maar de zevenvoudig wereldkampioen spinde. In de eerste vrije training overkwam hem dit ook al. Norris, Alonso en Russell wisten vervolgens wel een succesvolle ronde af te werken en gingen respectievelijk naar de eerste, tweede en derde tijd. Piastri nam de derde tijd uiteindelijk over van Russell. Verstappen moest op dat moment nog een snelle run gaan doen.

Rode vlag na crash Albon, Russell en Piastri raken elkaar

Toen Verstappen eenmaal het gaspedaal intrapte, kwam hij niet verder dan de vijfde tijd, op gepaste afstand van de top drie. Dit deed hij vlak voor de volgende rode vlag van deze sessie. Albon blokkeerde in de eerste bocht en reed de bandenstapel in. De Brits-Thaise coureur bleef ongedeerd. Daarna was het wederom raak, ditmaal in de pitstraat. Russell kwam de pitstraat inrijden en reed tegen de insturende Piastri aan. De stewards noteerden het incident. Vervolgens gingen de coureurs aan de slag met de long runs en werden de snelle tijden niet meer verbeterd.

Norris wederom de snelste, Verstappen slechts vijfde

Norris sloot zodoende ook de tweede vrije training op Zandvoort af als snelste. Zijn ronde van 1:09.890 bleek nipt voldoende om Alonso achter zich te houden. De derde tijd was er voor Piastri. Daarachter volgden Russell, Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Leclerc, Colapinto en Hülkenberg, die gezamenlijk de top tien compleet maakten.

