Oranje boven in eerst vrije training op Zandvoort, maar wel het oranje van McLaren

Lando Norris heeft in Zandvoort met een ronde van 1:10.278 de snelste tijd geklokt tijdens de eerste vrije training. De Brit bleef teamgenoot Oscar Piastri op een kleine drie tienden voor. Lance Stroll en Fernando Alonso wisten ook te verrassen met een derde en vierde tijd. Max Verstappen werd slechts zesde en zodoende kregen de fans wel 'oranje boven', maar het werd wel de papaya-variant. Verstappen belandde na de proefstart aan het einde ook nog in de grindbak.

Het racefestijn in Nederland is zojuist officieel afgetrapt met de eerste vrije training. Voor het eerst dit weekend gingen op Circuit Zandvoort de verschillende F1-auto's het circuit op. De sessie begon met een korte virtual safety car, maar dit betrof een testprocedure en deze werd dan ook al snel opgeheven. Maar de FIA moest al snel wel serieus ingrijpen. Eerst spinde Lewis Hamilton al, maar hij kon door. Vervolgens belandde Tsunoda in het grind en datzelfde gold ook voor Antonelli. De Mercedes-coureur kwam niet meer los en dat resulteerde in een rode vlag. Antonelli moest uitstappen en z'n auto moest worden weggetakeld. Op dat moment had Verstappen de voorlopig snelste tijd in handen - met nog ruim drie kwartier op de klok.

Artikel gaat verder onder video

Hülkenberg opent op de softs, Norris zet snelste tijd neer

Verstappen reed net als de rest van het veld in de eerste helft van de training op de gele band, ofwel de mediums. Piastri ging er vervolgens even goed voor zitten en wist de tijd van Verstappen met twee tienden te verbeteren. Dit deed de McLaren-coureur ondanks een behoorlijke uitglijder, waarbij hij bijna de auto verloor. Hülkenberg was vervolgens de eerste die op de zachte band aan het werk ging. Dat bracht de Sauber-coureur kortstondig richting de negende plaats. De eerste echt serieuze tijd op de rode band werd gezet door Norris. De Brit liet een 1:10.278 noteren en ging hiermee naar de snelste tijd. Piastri deed vervolgens ook een gooi op rood, maar kwam niet tot de tijd van zijn teamgenoot bij McLaren.

McLaren en Alonso imponeren, Verstappen komt nog tekort

Alonso was de eerste die enigszins in de buurt kwam van de McLaren's. De Spanjaard sloot tijdelijk aan op de derde stek. In de tussentijd was Ferrari zichtbaar aan het worstelen. Zowel Hamilton als Leclerc kwamen niet tot snelle tijden. Datzelfde gold ook voor het team van Haas, dat ironisch genoeg ook met Ferrari-motoren rijdt. Verstappen was in zijn eerste run op de softband eveneens weinig indrukwekkend. De Nederlander nam de vijfde plaats in, een tiende achter Albon en ruim een tiende voor Russell. Hij moest een dikke drie tienden toegeven op de derde tijd van Alonso, die knap achter de McLaren's wist aan te sluiten.

Stroll boos én blij, McLaren domineert ook long runs

Terwijl de coureurs vervolgens voornamelijk met de long runs aan de slag gingen, hing Stroll bijna in de kofferbak van Tsunoda. De Canadees reageerde woest over de boordradio en z'n uitbarsting viel te begrijpen. Stroll kon echter ook lachen, want hij zette zijn Aston Martin wel op de derde plek, voor teamgenoot Alonso. Verstappen zakte hierdoor terug naar plek zes. In de lange runs zag McLaren er wederom sterk uit, met zeer snelle en consistente rondetijden. Verstappen kwam per ronde enkele tienden tekort op de tijden van McLaren, zo leek het.

Norris de snelste in Zandvoort, Verstappen slechts zesde

Norris sloot de eerste vrije training op Zandvoort af als snelste. De Brit was met zijn ronde van 1:10.278 bijna drie tienden sneller dan teamgenoot Piastri. De derde en vierde plek waren er knap voor Stroll en Alonso. Albon sloot de sessie af als vijfde, vlak voor Verstappen. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Russell, Sainz, Bortoleto en Gasly. De rode lantaarn was er weinig verrassend voor Antonelli, die al vroeg in de sessie werd uitgeschakeld.

Proefstart gaat mis voor Verstappen

Nadat de eerste vrije training was afgelopen, gingen de coureurs nog even naar het rechte stuk voor een proefstart. Daar ging het volledig mis voor Verstappen. De Nederlander probeerde te pushen, maar verslikte zich in de eerste bocht en schoot het grind in. Hij kreeg zijn Red Bull niet meer in beweging en moest uitstappen. Een extra tegenvaller dus in deze eerste vrije training voor Verstappen en zijn team.

Gerelateerd