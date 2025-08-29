Met het OV richting de Dutch Grand Prix is misschien wel de meest zorgeloze manier om het F1-weekend bij te wonen. De NS heeft het gehele raceweekend een versterkte dienstregeling, met extra treinen die iedere vijf minuten rijden tussen Amsterdam en Zandvoort aan Zee. Vanaf daar loop je eenvoudig naar het circuit. Hoe je deze reis het beste aanvliegt en wat dit kost met maximale korting, zocht GPFans voor je uit.

Met de auto richting het F1-weekend in Zandvoort is praktisch niet te doen. De toegangswegen zijn al op kilometers van het circuit afgesloten en zonder speciale uitzondering kom je dan ook echt niet in de buurt van het evenement. De beste manier om snel en zorgeloos richting de badplaats te reizen, is per trein. De NS werkt het hele weekend, van vrijdag 29 augustus t/m zondag 31 augustus, met een versterkte dienstregeling, waarbij er tussen Amsterdam en Zandvoort aan Zee zelfs iedere vijf minuten treinen rijden. Hierdoor hoef je nooit lang te wachten en zijn de treinen ook niet compleet volgepropt. Reizen met het OV is dan ook zeker aan te raden als je van plan bent de F1 in Zandvoort te bezoeken. En er zijn manieren om wat korting te krijgen op je treinkaartje(s).

Wat kost een OV-treinticket richting de F1 in Zandvoort?

In ons voorbeeld gaan we even uit van een treinrit vanuit het midden van Nederland, in dit geval Utrecht, richting Circuit Zandvoort in Noord-Holland. Boek je zo'n reis via de welbekende sites 9292ov of de website van de NS, dan betaal je €15,20 voor een enkeltje en €30,40 voor een retour voor een volwassene. Voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar is dit bedrag €2,50, ongeacht of je voor een enkele reis of een retour kiest. Baby's en peuters kunnen gratis mee in de trein. Maar kom je van verder weg, bijvoorbeeld uit Groningen, dan lopen de prijzen hard op. Een enkeltje kost je via de welbekende wegen dan al snel €31,20 voor een volwassene. Voor een retour mag je zelfs €62,40 aftikken. De prijzen voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar blijven hetzelfde als vanuit bijvoorbeeld Utrecht.

Zó krijg je maximale korting op je treinrit richting Zandvoort

Gelukkig zijn er manier om te besparen op je OV-kaartjes richting Zandvoort. Bestel je je treinkaarten via Treinreiziger.nl, dan krijg je korting en betaal je €13,83 voor een enkeltje. Je kunt ook korting krijgen als je een NS Flex Dal Voordeel-abonnement hebt of neemt. Dit abonnement kost je nu €2,95 per maand en geeft je tijdens daluren, in het weekend en op feestdagen maar liefst 40% korting op je treinritten. Op een retour vanuit Utrecht bespaar je per kaartje dan al ruim €12,00.

Tips voor je treinreis naar de F1 in Zandvoort

Vanaf Amsterdam rijden er iedere vijf minuten treinen richting station Zandvoort aan Zee. Vanaf daar moet je nog ongeveer een kwartiertje lopen naar het circuit. Het is niet toegestaan om je fiets mee te nemen in de trein richting Zandvoort. Houd ook rekening met eventuele druktes op de stations, dus vertrek ruim op tijd. Raadpleeg ook altijd de website van de NS of de reisplanner voor de meest actuele reisinformatie en dienstregelingen.

