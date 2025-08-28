close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Colapinto and Verstappen

Colapinto hoopt dat koningin Máxima naar Dutch GP komt en hem naast Verstappen steunt

Colapinto hoopt dat koningin Máxima naar Dutch GP komt en hem naast Verstappen steunt

Vincent Bruins
Colapinto and Verstappen

Franco Colapinto hoopt tijdens de F1 Dutch Grand Prix koningin Máxima te ontmoeten. De Argentijnse coureur, maar ook het Argentijnse volk, is natuurlijk fan van haar. Of het Koningshuis naar Circuit Zandvoort komt aankomend weekend is nog niet bekend.

Colapinto kwam vorig jaar al een aantal Grands Prix uit voor Williams en tegenwoordig rijdt hij voor het Formule 1-team van Alpine. Hij is de eerste Argentijn op de grid sinds Gastón Mazzacane in 2001 voor Prost reed. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kwamen in 2021, 2023 en 2024 naar de Nederlandse F1-race waar ze uiteraard thuisheld Max Verstappen steunden. Colapinto hoopt dat Máxima echter voor hem zal juichen, als ze naar het circuit komt.

Colapinto wil Máxime ontmoeten

"Komt ze echt?!", zei Colapinto verbaasd en verheugd tegenover onder andere GPFans, toen hij hoorde dat Máxima al drie keer bij de wedstrijd aanwezig is geweest. Hij grapte dat we de koningin moeten vertellen dat ze niet alleen Verstappen moet steunen, maar ook hem. "Ik ben er heel trots op en de Argentijnen zijn ook trots op haar en waar ze is. Het is mooi om te zien hoe ze het hier in Nederland doet. Omdat ze natuurlijk uit Argentinië komt, is het voor ons leuk om haar hier te zien. Ik hoop dat ze naar de race komt en dat ze dan van het weekend geniet. Het zou geweldig zijn om haar te ontmoeten."

Related image
Related image

Gerelateerd

Alpine Franco Colapinto Zandvoort Dutch Grand Prix

Net binnen

LIVE | F1 Dutch Grand Prix in Zandvoort: fans verzamelen zich bij ingang circuit
LIVE!

LIVE | F1 Dutch Grand Prix in Zandvoort: fans verzamelen zich bij ingang circuit

  • 2 uur geleden
Colapinto hoopt dat koningin Máxima naar Dutch GP komt en hem naast Verstappen steunt
Koningshuis op Zandvoort?

Colapinto hoopt dat koningin Máxima naar Dutch GP komt en hem naast Verstappen steunt

  • 13 minuten geleden
Waar kijk je de F1 in Zandvoort gratis en live op tv?
Dutch GP

Waar kijk je de F1 in Zandvoort gratis en live op tv?

  • 35 minuten geleden
GPFans Interview | Is regen nog een troef voor Max Verstappen? Bleekemolen twijfelt
Interview

GPFans Interview | Is regen nog een troef voor Max Verstappen? Bleekemolen twijfelt

  • 58 minuten geleden
Organisatie F1 Dutch GP onthult handgemaakte keramieken trofeeën voor Zandvoort
Bekers op het podium

Organisatie F1 Dutch GP onthult handgemaakte keramieken trofeeën voor Zandvoort

  • 1 uur geleden
Schoonvader Verstappen haalde 'smerige' prank uit: 'Hij proefde de plas van een kampioen'
Nelson Piquet

Schoonvader Verstappen haalde 'smerige' prank uit: 'Hij proefde de plas van een kampioen'

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
150.000+ views

Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar

  • 9 augustus
 Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
75.000+ views

Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'

  • 13 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
75.000+ views

Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap

  • 11 augustus
 Hamilton komt met grote aankondiging, 'Verstappen en Piquet doen opvallende aankoop' | GPFans Recap
75.000+ views

Hamilton komt met grote aankondiging, 'Verstappen en Piquet doen opvallende aankoop' | GPFans Recap

  • 8 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x