Colapinto hoopt dat koningin Máxima naar Dutch GP komt en hem naast Verstappen steunt

Franco Colapinto hoopt tijdens de F1 Dutch Grand Prix koningin Máxima te ontmoeten. De Argentijnse coureur, maar ook het Argentijnse volk, is natuurlijk fan van haar. Of het Koningshuis naar Circuit Zandvoort komt aankomend weekend is nog niet bekend.

Colapinto kwam vorig jaar al een aantal Grands Prix uit voor Williams en tegenwoordig rijdt hij voor het Formule 1-team van Alpine. Hij is de eerste Argentijn op de grid sinds Gastón Mazzacane in 2001 voor Prost reed. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kwamen in 2021, 2023 en 2024 naar de Nederlandse F1-race waar ze uiteraard thuisheld Max Verstappen steunden. Colapinto hoopt dat Máxima echter voor hem zal juichen, als ze naar het circuit komt.

Colapinto wil Máxime ontmoeten

"Komt ze echt?!", zei Colapinto verbaasd en verheugd tegenover onder andere GPFans, toen hij hoorde dat Máxima al drie keer bij de wedstrijd aanwezig is geweest. Hij grapte dat we de koningin moeten vertellen dat ze niet alleen Verstappen moet steunen, maar ook hem. "Ik ben er heel trots op en de Argentijnen zijn ook trots op haar en waar ze is. Het is mooi om te zien hoe ze het hier in Nederland doet. Omdat ze natuurlijk uit Argentinië komt, is het voor ons leuk om haar hier te zien. Ik hoop dat ze naar de race komt en dat ze dan van het weekend geniet. Het zou geweldig zijn om haar te ontmoeten."

